В SDF рассказали об отводе курдских отрядов от границы с Турцией

"Если не будет задержек, эвакуация из Рас-эль-Айна планируется на следующий день. Только после этого курдские силы отступят из 120-километровой (75-мильной) зоны между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд. Они отойдут и отодвинутся от границы на 30 километров", — сказал Халиль.