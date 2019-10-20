В SDF рассказали об отводе курдских отрядов от границы с Турцией

ДОХА, 20 окт — РИА Новости. Курды начнут отвод своих сил от границы с Турцией по договоренности с США после того, как Турция разрешит им эвакуировать оставшихся бойцов и мирных жителей из окруженного приграничного города Рас-эль-Айн на границе с Турцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя "Сирийских демократических сил" (SDF) Редура Халиля.
"Если не будет задержек, эвакуация из Рас-эль-Айна планируется на следующий день. Только после этого курдские силы отступят из 120-километровой (75-мильной) зоны между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд. Они отойдут и отодвинутся от границы на 30 километров", — сказал Халиль.
Ранее представитель SDF обвинил Турцию в невыполнении договоренности о прекращении огня и нежелании открыть коридор безопасности для эвакуации раненых и гражданских лиц из окруженного Рас-эль-Айна. Позднее он сообщил, что в субботу удалось частично начать эвакуацию в координации с США.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"