Россия покажет в США концепт лунного взлетно-посадочного модуля

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российская Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" планирует представить сегмент окололунной орбитальной станции для десантирования на Луну на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне, следует из тезисов доклада, который специалисты компании покажут на конгрессе.

"В докладе представлен концепт сегмента для лунной орбитальной станции. Основное назначение сегмента – поддержка и снабжение миссий на поверхности Луны", - говорится в материалах.

Дополнительных подробностей о том, как будет работать такой сегмент, не приводится. Не уточняется также, создается модуль для высадки человека на Луну или для отправки на неё роботов.

"Роскосмос" и НАСА на Астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) в 2017 году договорились о совместной разработке окололунной станции Deep Space Gateway. Тогда сообщалось, что Россия может построить для станции шлюзовой модуль и создать системы жизнеобеспечения. Позднее российская сторона объявила, что не может ограничиться созданием лишь одного модуля для новой станции.

Планы США относительно станции тоже поменялись. Если раньше приоритетом было создание станции на орбите естественного спутника Земли, то сейчас первоочередной задачей стоит именно высадка на Луну в 2024 году.

Двадцатого июня 1969 года американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин на лунном модуле пилотируемого корабля "Аполлон-11" впервые в истории человечества совершили посадку на Луне.