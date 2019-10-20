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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Россия покажет в США концепт лунного взлетно-посадочного модуля

01:23 20.10.2019
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© NASA / Astrobotic TechnologyПосадочный модуль компании Astrobotic Technology на поверхности Луны
Посадочный модуль компании Astrobotic Technology на поверхности Луны
© NASA / Astrobotic Technology
Посадочный модуль компании Astrobotic Technology на поверхности Луны. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Российская Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" планирует представить сегмент окололунной орбитальной станции для десантирования на Луну на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне, следует из тезисов доклада, который специалисты компании покажут на конгрессе.
"В докладе представлен концепт сегмента для лунной орбитальной станции. Основное назначение сегмента – поддержка и снабжение миссий на поверхности Луны", - говорится в материалах.
Дополнительных подробностей о том, как будет работать такой сегмент, не приводится. Не уточняется также, создается модуль для высадки человека на Луну или для отправки на неё роботов.
"Роскосмос" и НАСА на Астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) в 2017 году договорились о совместной разработке окололунной станции Deep Space Gateway. Тогда сообщалось, что Россия может построить для станции шлюзовой модуль и создать системы жизнеобеспечения. Позднее российская сторона объявила, что не может ограничиться созданием лишь одного модуля для новой станции.
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Планы США относительно станции тоже поменялись. Если раньше приоритетом было создание станции на орбите естественного спутника Земли, то сейчас первоочередной задачей стоит именно высадка на Луну в 2024 году.
Двадцатого июня 1969 года американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин на лунном модуле пилотируемого корабля "Аполлон-11" впервые в истории человечества совершили посадку на Луне.
Семидесятый международный астронавтический конгресс пройдет в Вашингтоне с 21 по 25 октября 2019 года.
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Источник: "Роскосмос" планирует отправить на Луну "внука" робота "Федора"
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосНАСАРоссияСША
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