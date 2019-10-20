МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.

На видео с воздуха запечатлена река, которая залила территорию поселка. Кроме того, в ролике показаны поисково-спасательные работы.

В ночь на субботу в 170 километрах к югу от Красноярска прорвало дамбу на реке Сейма близ золотодобывающей артели. Происшествие привело к гибели 15 человек. Еще 14 человек пострадали и находятся в больнице, причем трое из них — в тяжелом состоянии. В регионе продолжаются поиски пропавших.

К спасательным работам привлекли порядка 300 человек, а также 6 веротлетов и несколько маломерных судов. В Курагинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Предположительной причиной инцидента называют износ тела плотины. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе золотодобывающей компании, рабочие которой погибли при прорыве сооружения.