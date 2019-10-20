Патриарх Кирилл посетит Брянскую епархию, где освятит новый Успенский собор

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отправится в Брянскую епархию, где освятит новый Успенский собор Свенского Свято-Успенского мужского монастыря и посетит детский онкогематологический центр.

"В 2011 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел на руинах Успенского собора богослужение и благословил жителей Брянщины на восстановление разрушенной святыни. В конце того же года началось строительство, которое стало народным: пожертвования поступали от тысяч людей из самых разных точек мира", - сообщили в пресс-службе патриарха.

В освященном соборе предстоятель РПЦ проведет божественную литургию.

Успенский собор - главный храм Свенского Свято-Успенского монастыря, по его имени названа обитель. С постройки собора в конце ХIII века началась история монастыря. До 1920 года в нем совершались службы, а в 1930 году собор взорвали.

Одна из святынь обители - Свенская икона Божией Матери, написанная в конце ХIII века в Киево-Печерской лавре, была изъята и передана в Третьяковскую галерею, где хранится до сих пор. По преданию, в 1288 году икону отправили в Брянск по просьбе князя Черниговского Романа Михайловича: незадолго до этого он лишился зрения. Чудесным образом икона оказалась на дереве, пока сопровождавшие святыню люди спали. Узнав об этом, князь пришел к иконе и, помолившись, прозрел. На этом месте – близ рек Десна и Свена – построили храм, а позже – монастырь.

В Брянской епархии 156 храмов, 6 мужских и 4 женских монастыря, 24 часовни и еще 22 разрушенных церкви, а также 58 воскресных школ, следует из информации, опубликованной официальном сайте епархии.