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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл посетит Брянскую епархию, где освятит новый Успенский собор

00:39 20.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отправится в Брянскую епархию, где освятит новый Успенский собор Свенского Свято-Успенского мужского монастыря и посетит детский онкогематологический центр.
"В 2011 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел на руинах Успенского собора богослужение и благословил жителей Брянщины на восстановление разрушенной святыни. В конце того же года началось строительство, которое стало народным: пожертвования поступали от тысяч людей из самых разных точек мира", - сообщили в пресс-службе патриарха.
В освященном соборе предстоятель РПЦ проведет божественную литургию.
Успенский собор - главный храм Свенского Свято-Успенского монастыря, по его имени названа обитель. С постройки собора в конце ХIII века началась история монастыря. До 1920 года в нем совершались службы, а в 1930 году собор взорвали.
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Одна из святынь обители - Свенская икона Божией Матери, написанная в конце ХIII века в Киево-Печерской лавре, была изъята и передана в Третьяковскую галерею, где хранится до сих пор. По преданию, в 1288 году икону отправили в Брянск по просьбе князя Черниговского Романа Михайловича: незадолго до этого он лишился зрения. Чудесным образом икона оказалась на дереве, пока сопровождавшие святыню люди спали. Узнав об этом, князь пришел к иконе и, помолившись, прозрел. На этом месте – близ рек Десна и Свена – построили храм, а позже – монастырь.
В Брянской епархии 156 храмов, 6 мужских и 4 женских монастыря, 24 часовни и еще 22 разрушенных церкви, а также 58 воскресных школ, следует из информации, опубликованной официальном сайте епархии.
Детский онкогематологический центр в составе Брянской областной детской больницы с августа 2013 года оказывает специализированную медицинскую помощь детям с онкогематологической патологией. Отделение оснащено современным лечебно-диагностическим оборудованием, созданы условия для мониторинга высоких концентраций химиотерапии. По информации пресс-службы патриарха Московского и вся Руси, благодаря работе центра, в Брянской области за последние годы значительно снизилась детская смертность от онкогематологических заболеваний.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияБрянская областьОбщество
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