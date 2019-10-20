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РИА Новости

Страны G20 готовят базу для решений по налогам для цифровых компаний

00:38 20.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗамминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Методологическую базу возможных решений в вопросах налогообложения цифровых компаний и цифровой экономики в целом в странах G20 планируется подготовить к концу 2020 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах осенней встречи МВФ и Всемирного банка.
Финансовая G20 на заседании в рамках встречи МВФ и Всемирного банка сосредоточила внимание на вопросах налогообложения цифровых компаний и экономики и регулировании криптовалют.
"Лидирующую роль в подготовке методологической базы возможных решений (по налогообложения цифровых компаний) к концу 2020 года берет на себя ОЭСР при участии FATF", - сказал Сторчак.
По его словам, работа будет вестись по двум направлениям. Одно - научно-теоретическое, которое позволит понять, какие именно денежные потоки в "цифре" нужно облагать налогами.
Сергей Сторчак
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"Второй элемент - это то, в какой форме страны договорятся на многостороннем уровне. Уже все понимают, что решение на национальном уровне можно принимать, и уже кое-кто это делает. Но все понимают, что национальный уровень, когда услуги цифровиков одновременно оказываются во всем мире чуть ли не мгновенно, национальный уровень не есть решение", - пояснил он.
И задача этого аналитического этапа - отработать эти подходы с самими цифровыми компаниями, отметил он.
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ОЭСРМВФБольшая двадцаткаСергей СторчакРоссияВ миреЭкономика
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