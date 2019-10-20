В Боливии пройдут выборы президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Всеобщие выборы пройдут в воскресенье в Боливии, граждане определят будущего главу государства, вице-президента, 36 сенаторов и 130 депутатов.

Основная борьба, по мнению экспертов и самих граждан, развернется между действующим президентом Эво Моралесом и экс-президентом (2003-2005) Карлосом Месой.

Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов или же минимум 40%, но с опережением ближайшего соперника в 10%.

По данным социологов, Моралес набирает необходимое количество голосов для победы 20 октября.

Среди других оппозиционных кандидатов достаточно сильны позиции у сенатора Оскара Ортиса. Затем следует евангелический пастор Чи Юн Чунг, губернатор департамента Ла-Пас Феликс Патси, социальная активистка и единственная женщина-кандидат Рут Нина, экс-вице-президент Виктор Уго Карденас, социал-демократ Вирхинио Лема и популист из движения "Фронт победы" Исраэль Родригес.