Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T00:19Z
https://ria.ru/20191020/1559987880.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155640/99/1556409969_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7741f47432b9dbb68e66b6397146db0b.jpg
РИА Новости

В Боливии пройдут выборы президента

00:19 20.10.2019
198
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Всеобщие выборы пройдут в воскресенье в Боливии, граждане определят будущего главу государства, вице-президента, 36 сенаторов и 130 депутатов.
Основная борьба, по мнению экспертов и самих граждан, развернется между действующим президентом Эво Моралесом и экс-президентом (2003-2005) Карлосом Месой.
Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов или же минимум 40%, но с опережением ближайшего соперника в 10%.
По данным социологов, Моралес набирает необходимое количество голосов для победы 20 октября.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес перед церемонией подписания совместных документов
11 июля, 16:36РИА Новости
Путин и Моралес подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия
Среди других оппозиционных кандидатов достаточно сильны позиции у сенатора Оскара Ортиса. Затем следует евангелический пастор Чи Юн Чунг, губернатор департамента Ла-Пас Феликс Патси, социальная активистка и единственная женщина-кандидат Рут Нина, экс-вице-президент Виктор Уго Карденас, социал-демократ Вирхинио Лема и популист из движения "Фронт победы" Исраэль Родригес.
Участие в выборах является обязательным для боливийцев. Всего будут голосовать 7 315 364 человека, из них 341 000 за границей (преимущественно в Аргентине). Безопасность будут обеспечивать около 50 000 полицейских и военных. Предполагается, что уже к 20.00 (3.00 мск) будет подсчитано уже 80% голосов. Официальные результаты должны быть объявлены в течение трех дней.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на церемонии подписания совместных документов
11 июля, 16:09РИА Новости
Путин и Моралес призвали к скорейшей ратификации ДВЗЯИ
501110
Обсудить 0
АргентинаБоливияРоссияВ мире
Рекомендуем
Выборы в Молдавии
В Молдавии начались выборы в местные органы власти
РИА
Новости
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск подтвердил получение запроса на отсрочку даты Brexit
Демонстранты на митинге в центре Бейрута
Министры христианской партии вышли из правительства Ливана из-за протестов
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе
В Молдавии пройдут местные выборы
Лента
новостей
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
В SDF рассказали об отводе курдских отрядов от границы с Турцией
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца января 2020 года
Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)
Турция передала США данные о безопасных путях отхода курдов в Сирии
Акция протеста в Барселоне
В Барселоне накаляется ситуация у здания полиции Каталонии
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак
Страны G20 готовят базу для решений по налогам для цифровых компаний
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США
Протесты против повышения цен на проезд в транспорте, Сантьяго (Чили), 19 октября 2019
В Чили три человека погибли в результате беспорядков
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Британская оппозиция призовет к ответу Джонсона за двусмысленные письма ЕС
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
11:35СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
11:35На западе Москвы потушили крупный пожар на складе
Лента новостейМолния