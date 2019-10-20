В Молдавии пройдут местные выборы

КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Выборы в местные органы власти пройдут в Молдавии в воскресенье. Их результаты окончательно сформируют расклад политических сил в стране.

На территории Приднестровского региона, который не контролирует официальный Кишинев, голосование проводиться не будет.

Ход голосования

ЦИК Молдавии сформировал в 32 районах страны 35 избирательных округов, в которых предстоит избрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, количество зарегистрированных избирателей составляет 2,81 миллионов человек.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 33%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше, через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство голосов. Во втором туре местных выборов нет порога явки. Избирательные участки откроются по всей стране в 7.00 и закроются в 21.00 по местному времени (совпадает с мск).

ЦИК зарегистрировал 145 международных, включая БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ), и около 1,7 тысячи гражданских наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов, соблюдением избирательного законодательства, а также за проведением предвыборной кампании, ее финансированием, освещением в СМИ.

Главная интрига

Основная борьба развернется за кресла мэров Кишинева и города Бельцы, в которых сосредоточена основная часть экономического потенциала страны.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 17 кандидатов, но главными конкурентами, по данным социологов, являются нынешний мэр Андрей Нэстасе (председатель партии "Платформа "Достоинство и правда", выступающей за евроинтеграцию), а также вице-спикер парламента Молдавии Ион Чебан, которого выдвинула пророссийская партия социалистов (ПСРМ), бывший глава столицы Дорин Киртоакэ, поддерживаемый Либеральной партией (ЛП), и Владимир Чеботарь — вице-председатель Демпартии.

В Бельцах фаворитом избирательной кампании считается лидер политформирования "Наша партия" (НП), бывший мэр города Ренато Усатый. Основным оппонентом Усатого политические эксперты называют кандидата от Партии социалистов Александра Нестеровского. Всего на кресло мэра претендуют 11 кандидатов.

Выборы без геополитики

Соцпартия и блок ACUM, сформировавшие парламентское большинство, до выборов подписали соглашение, в котором обязались не поднимать на выборах геополитические вопросы. Между представителями этих сил развернется основная борьба за место главы Кишинева. Чебан и Нэстасе уже встречались во втором туре на досрочных выборах мэра Кишинева в июне прошлого года. Тогда социалист уступил Нэстасе, однако результаты голосования были аннулированы. Признал их суд лишь в октябре этого года.

С другой стороны, правившая ранее Демпартия надеется получить массовую поддержку в районах. Таким образом она рассчитывает убедиться в сохранении своего влияния на электорат.

Политологи считают, что результаты местных выборов могут повлиять на расклад политических сил в республике и могут стать причиной досрочных парламентских выборов. Такой сценарий вполне реалистичен, учитывая, что президент Игорь Додон, поддерживающий ПСРМ, недоволен работой правительства.