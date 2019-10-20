В Барселоне накаляется ситуация у здания полиции Каталонии

БАРСЕЛОНА, 20 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Атмосфера на очередной акции протеста у здания Национальной полиции Каталонии в центре Барселоны начинает накаляться и рискует перерасти в новые столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ситуация на улице Лайетана, где находится здание, ухудшалась в течение двух последних часов. Сначала акция носила относительно мирный характер, если не считать оскорбительных лозунгов и жестов со стороны протестующих в адрес полиции и испанских журналистов. С течением времени толпа стала вести себя все более агрессивно.

В воздухе над площадью висит запах марихуаны и пива, которое потребляет молодежь. От излишков пенного напитка в организме протестующие - как юноши, так и девушки - избавляются в ближайших кустах, что добавляет зловония в теплый барселонский вечер.

Нарушители спокойствия в черной одежде и балаклавах собирают с земли жестяные банки, пластиковые и стеклянные бутылки, обломки камней и прочий мусор, чтобы затем кидать этим в полицию.

В нескольких десятках метров от здания национальной полиции группы протестующих строят баррикады, которые затем поджигают. На тушение одной баррикады отбыл пожарный расчет, а хулиганы тем временем переместились на другой угол улицы и возвели новое заграждение.

Полицейские при помощи мегафонов призывают людей покинуть митинг. На эти призывы протестующие отвечали громкими криками и свистом.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В пятницу в Каталонии состоялась всеобщая забастовка: в автономном сообществе проходили митинги, перекрытие дорог. В ряде городов произошли беспорядки. Самая сложная с начала недели протестов ситуация сложилась в Барселоне. Ожесточенные столкновения правоохранительных органов и радикалов происходили около здания представительства Национальной полиции. Молодые люди (по данным испанского МВД, около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей. Затем беспорядки перекинулись на другие центральные улицы. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.