СМИ: Композитор "Тайны Коко" и "Вверх" напишет музыку для нового Бэтмена

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американский композитор Майкл Джаккино подтвердил, что напишет музыку для нового фильма о Бэтмене, Американский композитор Майкл Джаккино подтвердил, что напишет музыку для нового фильма о Бэтмене, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер Мэтт Ривз удивил публику в лондонском концертном зале Альберт-холл, когда опустился на одно колено, пародируя жениха, и попросил Джаккино принять участие в его проекте. Композитор ответил "да".

Этот момента успела снять на видео одна из зрительниц, которая позже опубликовала его в Твиттере.

EXCLUSIVE: It seems to be film composer Michael Giacchino has just confirmed that he will be composing the score for Matt Reeves' THE BATMAN film in London today! #TheBatman🦇 pic.twitter.com/zsPs28eCbi — Jesabel 🎃 (@JesabelRaay) 18 октября 2019 г.

Композитор уже сотрудничал с Мэттом Ривзом в его фильмах: "Монстро" (2008 год), "Планета обезьян: Революция" (2014 год), "Планета обезьян: Война" (2017 год) и хорроре "Впусти меня" (2010 год).

Майкл Джаккино получил известность после того, как написал музыку для мультфильмов студии Pixar "Суперсемейка" (2004), "Рататуй" (2007), "Головоломка"(2015), "Тайна Коко" (2017) и нескольких блокбастеров Marvel, включая "Человек-паук: Вдали от дома".

В 2010 году он стал лауреатом премии "Оскар" за саундтрек к анимационному фильму "Вверх" в номинации "Лучшая музыка к фильму".