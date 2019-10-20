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РИА Новости
Культура

СМИ: Композитор "Тайны Коко" и "Вверх" напишет музыку для нового Бэтмена

06:58 20.10.2019
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© Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг СНГКадр из мультфильма "Вверх"
Кадр из мультфильма Вверх
© Буэна Виста Сони Пикчерс Релизинг СНГ
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американский композитор Майкл Джаккино подтвердил, что напишет музыку для нового фильма о Бэтмене, сообщает The Hollywood Reporter.
Режиссер Мэтт Ривз удивил публику в лондонском концертном зале Альберт-холл, когда опустился на одно колено, пародируя жениха, и попросил Джаккино принять участие в его проекте. Композитор ответил "да".
Этот момента успела снять на видео одна из зрительниц, которая позже опубликовала его в Твиттере.
Композитор уже сотрудничал с Мэттом Ривзом в его фильмах: "Монстро" (2008 год), "Планета обезьян: Революция" (2014 год), "Планета обезьян: Война" (2017 год) и хорроре "Впусти меня" (2010 год).
Майкл Джаккино получил известность после того, как написал музыку для мультфильмов студии Pixar "Суперсемейка" (2004), "Рататуй" (2007), "Головоломка"(2015), "Тайна Коко" (2017) и нескольких блокбастеров Marvel, включая "Человек-паук: Вдали от дома".
В 2010 году он стал лауреатом премии "Оскар" за саундтрек к анимационному фильму "Вверх" в номинации "Лучшая музыка к фильму".
Выход Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирован на 2021 год.
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