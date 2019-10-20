"Ради Санта-Барбары даже война прекращалась". За что так полюбили сериал

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Тридцать пять лет назад телеканал NBC начал показывать "Санту-Барбару". Сериал быстро наскучил искушенному американскому зрителю и обвалил рейтинги. Но в России его транслировали в девяностые и он сразу стал культовым. Бывшие советские граждане с упоением погрузились в мыльные оперы. О том, как жизнь богатых, которые тоже плачут, помогала отвлечься от проблем, — в материале РИА Новости.

О дивный новый мир

Советский Союз окончательно распался в декабре 1991 года. Вместо пятнадцати советских социалистических республик на политической карте мира появилось столько же независимых государств. Русский язык в новых национальных образованиях вытеснялся, история переписывалась, всюду правил рынок.

Привычные для советских граждан слова "коммунизм" и "социализм" заменили новомодными "демократия" и "либерализм". В историю уходило и само понятие "советские граждане". Новый 1992-й встречали уже жители обновленной России. По центральным телеканалам впервые вместе с "Иронией судьбы" показывали западные фильмы.

Впереди маячили реформы правительства Ельцина — Гайдара, свободная торговля и "эволюционные преобразования" по канонам Запада. Главный противник в холодной войне — США — стал главным союзником и кредитором. Чтобы на деле показать, что с прошлым покончено, Москва даже постучалась в НАТО. Но там не ответили.

Люди нищали. Советский "застой" и "дефицит" сменился российской безработицей. Учителя, врачи, ученые, домохозяйки потянулись на улицы городов — торговать. Это позволяло хоть как-то держаться.

Терапия для народа

И в тот непростой момент терапевтическим средством стали зарубежные мыльные оперы. Мода на сериалы началась еще в конце восьмидесятых с бразильской "Рабыни Изауры". Телезрители эту историю полюбили и вместо дач начали ездить на "фазенды".

В январе 1992 года на российские экраны вышли первые серии "Санта-Барбары". Красочный мир американских миллионеров, их огромные виллы, верховая езда на закате по берегу океана — сказка в телевизоре успокаивала и отвлекала от проблем.

"Власть к тому моменту проваливала реформы и, казалось, специально использует сериалы как транквилизатор для народа. Мыльные оперы стали массовой психотерапией в том смысле, что заменили людям сплетни и пересуды о жизни", — полагает журналист Виктор Хамраев, изучавший влияние сериалов на постсоветское общество.

Главный эффект телевизионного "мыла" Хамраев видит в том, что советские люди перестали стыдиться своих вкусов. "По советским канонам на публике следовало подчеркивать, что ты любишь Пушкина и Есенина, а из музыки — Чайковского и Баха. Сериалы избавили граждан от манеры выглядеть на людях непременно образованными и интеллигентными", — полагает журналист.

Вечерний просмотр зарубежных сериалов превратился в культ. Успеть к телевизору старались все члены семьи. "Санта-Барбара", "Просто Мария", "Богатые тоже плачут" понемногу скрашивали жизнь, вспоминает жительница Абхазии Альзира Кобахия.

"В 1992 году вспыхнул грузино-абхазский конфликт. Противостояние было жестким. Лилась кровь. Но, помню, что, когда показывали новые серии "Санта-Барбары", война на время прекращалась. И ни одна из сторон не нарушала это "сериальное перемирие", — рассказывает Альзира РИА Новости.

Кинодокументалист Сергей Муратов в своей книге "Телевидение в поисках телевидения" вспоминает, что в 1993-м руководство РТР прекратило показ американского сериала. Через несколько дней к телецентру вышла группа женщин. Они требовали возвращения на экраны "Санта-Барбары".

"Реальная жизнь рушится. Не трогайте сериальную", — гласил один из плакатов в руках пикетчиц.

"Нам не нужно ножек Буша, верните Круза-дорогушу (Круз — герой "Санта-Барбары. — Прим. ред.)", — было написано на другом.

"Злые женщины с наивными плакатами в новой России. Они переживали сложные экономические времена, но пережить исчезновение сериала не могли", — рассуждает автор книги.

В поисках идентичности

Зрительница "Санта-Барбары" Ирина Халтурина не пропустила почти ни одной серии. Она уверена, что картина на российском телевидении вышла "в нужное время".

"США в девяностые стали другом России. В массовой культуре, информационном пространстве, образовании — везде продвигался позитивный образ этой страны. В новостях Ельцин и Клинтон в обнимку хохотали на встречах и пресс-конференциях. Западные ценности казались идеалом. И просмотр "Санта-Барбары" убеждал нас в этом еще сильнее", — делится Ирина воспоминаниями.

"Атмосфера в девяностые была какой-то серой. Часто отключали воду и электричество. Помню, мы часами стояли в очередях за продуктами. Одевались плохо. Но вечерами в эту рутину врывалась "Санта-Барбара" и жизнь становилась ярче. Любовь, дружба, предательство, интриги — вот и все проблемы главных героев. Они не стояли, как мы, в очередях за хлебом и маслом. И это притягивало. Под влиянием сериала я начала изучать английский язык", — рассказывает телезрительница.

Политолог Рафаэль Саттаров считает, что сериалы начала девяностых предопределили сферу его профессиональных интересов. Под их влиянием он заинтересовался жизнью, политическим и экономическим укладом США. После школы стал изучать международные отношения в вузе.

"Я вырос в детском доме. К просмотру сериалов мы готовились с самого утра. Девочки выбирали места поближе к телевизору, мальчики стеснялись, но тоже смотрели. Герои "Санта-Барбары" казались нам волшебными. Они необычно одевались, ели непонятную пищу. Мы хотели походить на них", — признается Рафаэль.

Несмотря на любовь к мыльным операм, Саттаров не переоценивает их значение. "В начале девяностых менялся уклад жизни. Люди искали себя в новой, формирующейся на глазах реальности. И сериалы были лишь одним из намеков, что иная, несоветская жизнь возможна. Но роль успокоительной "валерианки" они выполнили", — иронизирует эксперт.

© РИА Новости / Владимир Родионов Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции © РИА Новости / Владимир Родионов Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции

Связь с русским миром

Люди в бывших братских республиках продолжали считать себя частью общей культуры. Именно телевидение оставалось для них главным связующим звеном с русским миром. Власти стран СНГ не всегда поощряли такую привязанность. Чтобы ограничить влияние Москвы, во многих постсоветских государствах отключили российское вещание.

"В Молдавии отключили трансляции, когда в самом разгаре были "Богатые тоже плачут" и "Санта-Барбара". Мы не могли с этим смириться и завалили правительство письмами с просьбой вернуть сериалы. Иначе грозили выйти на демонстрации. То ли наши письма подействовали, то ли Москва помогла, но мыльные оперы нам вернули", — рассказывает жительница Кишинева Мария Пэдурарэ.

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993) Герои сериала "Санта-Барбара" © Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993) Герои сериала "Санта-Барбара"

Кемеровчанка Ольга Лобанова считает, что "Санта-Барбара" помогла ее бабушке. "В шестидесятые годы она отправилась в Казахскую ССР осваивать целину. Так и осталась там. После распада СССР стала гражданской независимого Казахстана, но продолжала верить в единую большую страну", — рассказывает Ольга.

Когда на российские экраны вышла "Санта-Барбара", бабушка не пропускала ни серии. Однако внезапно трансляцию российского телевидения в Казахстане ограничили, и пожилая женщина осталась без любимой картины.

"Когда мы приезжали из Кемерово в гости к бабушке, первым делом она, стесняясь, спрашивала: "Ну как, у вас еще показывают?" Мы сериал не смотрели, но начинали придумывать на ходу и рассказывать бабушке, как складывается судьба главных героев. Бабушка сияла. Так американская "Санта-Барбара" стала для нее связующей ниточкой с Россией. Пока идет сериал, связи между странами не потеряны, все время повторяла она".

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993) Кадр из сериала "Санта-Барбара" © Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993) Кадр из сериала "Санта-Барбара"

Спасибо "Санта-Барбаре"

В начале нулевых Ирина Халтурина отправилась на учебу в США. Удалось ей побывать в Санта-Барбаре — том самом американском городе, где развивались события сериала.

"Там действительно все красиво. Как и в кино, в городе живут миллионеры. Но в Америке много и бедных городов, и бездомных. В сериале этого не показывали", — говорит Ирина.

Любимым ее героем в "Санта-Барбаре" был Мейсон Кепвелл. Образ повесы, который с развитием сюжета приобретает респектабельные черты, привлекал многих девушек. Случайно или нет, но недавно Ирина познакомилась с актером Лейном Дэвисом, исполнявшим в фильме роль Мейсона.

"С тех пор мы друзья. Он, как и в фильме, замечательный человек. Лейн знает, что был моим любимым героем в сериале. Сложно поверить, но с тем самым "Мейсоном" мы сегодня ругаемся, когда речь заходит о политике. Америка для меня больше не идеал".

© Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993) Кадр из сериала "Санта-Барбара" © Dobson Productions / New World Television / NBC (1984 – 1993) Кадр из сериала "Санта-Барбара"

В беседе с РИА Новости Лейн Дэвис признается, что до сих пор пытается разгадать, чем зацепила постсоветского зрителя "Санта-Барбара".

"В девяностые меня как-то пригласили в Санкт-Петербург на фестиваль "Белые ночи". Я и представить не мог, что меня там кто-то знает. Но люди останавливали на улицах, просили автографы. Я был ошеломлен! Даже в Америке сериал не был столь популярным", — рассказывает Дэвис.