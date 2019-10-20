На игле: США не смогли отказаться от российского урана

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Президент США не согласился с предложениями специальной рабочей группы, пытавшейся решить проблему зависимости индустрии страны от поставок российского урана. Трамп отказался вводить ограничения на импорт и дал экспертам тридцать дней на выработку других рекомендаций по спасению американской атомной промышленности.
"Защитите нас от русских"
Этот вопрос был затронут еще в начале прошлого года, когда Дональд Трамп, ссылаясь на интересы национальной безопасности, резко повысил пошлины на импорт стали и алюминия в США. Увидев, как бурно начали расти прибыли коллег-металлургов, американские производители урана — компании Energy Fuels и Ur-Energy — тоже потребовали торговых преференций.
Обратившись в Министерство торговли США, они заявили, что "потребление собственного урана в американской военной промышленности и электроэнергетике рухнуло с 49 до пяти процентов" и потребовали оградить их от конкуренции со стороны российских государственных компаний.
Изучение ситуации в атомной отрасли — от добычи урана до его обогащения и использования в оборонном комплексе и энергетике — заняло у экспертов Минторга больше года. Свои выводы они изложили в докладе, представленном Дональду Трампу три месяца назад. "Сейчас США почти полностью зависят от поставок урана из-за границы, при этом основной их объем приходится на дочерние компании "Росатома", — отмечается в документе.
Для исправления ситуации президенту предложили установить обязательную квоту на использование в американской промышленности урана, добытого на территории США, — не менее 25 процентов. Эксперты отметили, что в настоящее время производственные мощности Energy Fuels и Ur-Energy используются только на 13 и девять процентов соответственно, так что выпуск продукции может быть увеличен многократно.
Дональд Трамп, однако, отказался вводить квоту и распорядился создать рабочую группу при президенте, которая должна найти способы избавить Америку от урановой зависимости. Пятнадцатого октября члены группы представили президенту доклад, суть которого сводилась к тому, что без административных ограничений импорта проблему решить невозможно.
Разочарованный глава Белого дома отправил экспертов подумать еще месяц. Впрочем, шансы на то, что решение уранового вопроса будет найдено, близки к нулю.
История болезни
Американский атомный комплекс столкнулся с проблемами еще в восьмидесятые годы прошлого века. Для обогащения урана в США исторически использовалась малоэффективная и дорогая газодиффузная технология, в то время как СССР по праву считался мировым лидером в способах обогащения урана на центрифугах. Достаточно отметить, что советский вариант требовал в 50 раз меньше электроэнергии, чем американский.
Поэтому сразу после окончания холодной войны американцы стали закупать для своих АЭС российский обогащенный уран — он им обходился примерно в 12 раз дешевле отечественного. Поставки атомного топлива в США были начаты советским “Техснабэкспортом” в 1987 году и впоследствии постоянно наращивались.
Излишки советского низкообогащенного урана быстро закончились, зато благодаря сокращению арсенала атомного оружия у России образовались 500 тонн свободного оружейного (высокообогащенного) урана, извлеченного из демонтированных ядерных боеприпасов. У специалистов двух стран возникла идея "разбавить" его, превратив в топливо для американских АЭС.
В 1994 году стороны подписали контракт, по которому Россия предоставляла США услуги по превращению полутысячи тонн оружейного урана в топливо для электростанций (соответствующая технология была разработана специалистами Уральского электрохимического комбината). В 2013-м, когда весь этот объем был переработан, США заключили с "Техснабэкспортом" новый контракт — теперь уже на обогащение в России американского урана.
Правда, при этом возникла юридическая проблема: поставки природного урана из США в Россию были запрещены американскими законами. Вашингтонские чиновники нашли блестящее решение: они организовали покупку "Росатомом" канадской компании Uranium One, которая обеспечивала основной объем поставок природного урана в США со своих рудников в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР, Танзании. В результате "Росатом" приобрел не только канал для торговли атомным топливом с США в обход юридических ограничений, но и огромную сырьевую базу.
Без вариантов
Энергетические компании США, в свою очередь, сэкономили миллиарды долларов, закупая российский уран. Но поскольку львиную долю потребностей американских АЭС в услугах по обогащению урана обеспечивал "Техснабэкспорт", Соединенные Штаты к сегодняшнему дню практически растеряли компетенции в этой области.
Так что введение минимальной квоты использования собственного урана ни в коей мере не ослабит зависимость США от России в атомной сфере: за услугами по его обогащению американцам все равно придется обращаться к "Росатому". Да и само по себе увеличение собственной добычи выглядит проблематично.
Дело не только в том, что понадобятся огромные инвестиции. Важнее другое: добыча урана — крайне неэкологичное производство, при котором используются огромные объемы ядовитых химикатов. Экологи в последние годы приобрели огромное политическое влияние, так что Дональду Трампу, находящемуся под угрозой импичмента, совсем не хочется их раздражать.
Если же США решат расширять добычу урана на основе безопасных для окружающей среды технологий, себестоимость их продукции вырастет в несколько раз. К тому же "на возобновление работы законсервированных урановых шахт в соответствии с экологическими требованиями уйдут годы", — предупредили эксперты Министерства торговли в своем летнем докладе.