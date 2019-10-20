На игле: США не смогли отказаться от российского урана

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Президент США не согласился с предложениями специальной рабочей группы, пытавшейся решить проблему зависимости индустрии страны от поставок российского урана. Трамп отказался вводить ограничения на импорт и дал экспертам тридцать дней на выработку других рекомендаций по спасению американской атомной промышленности.

"Защитите нас от русских"

Этот вопрос был затронут еще в начале прошлого года, когда Дональд Трамп, ссылаясь на интересы национальной безопасности, резко повысил пошлины на импорт стали и алюминия в США. Увидев, как бурно начали расти прибыли коллег-металлургов, американские производители урана — компании Energy Fuels и Ur-Energy — тоже потребовали торговых преференций.

Обратившись в Министерство торговли США, они заявили, что "потребление собственного урана в американской военной промышленности и электроэнергетике рухнуло с 49 до пяти процентов" и потребовали оградить их от конкуренции со стороны российских государственных компаний.

Изучение ситуации в атомной отрасли — от добычи урана до его обогащения и использования в оборонном комплексе и энергетике — заняло у экспертов Минторга больше года. Свои выводы они изложили в докладе, представленном Дональду Трампу три месяца назад. "Сейчас США почти полностью зависят от поставок урана из-за границы, при этом основной их объем приходится на дочерние компании "Росатома", — отмечается в документе.

Для исправления ситуации президенту предложили установить обязательную квоту на использование в американской промышленности урана, добытого на территории США, — не менее 25 процентов. Эксперты отметили, что в настоящее время производственные мощности Energy Fuels и Ur-Energy используются только на 13 и девять процентов соответственно, так что выпуск продукции может быть увеличен многократно.

Дональд Трамп, однако, отказался вводить квоту и распорядился создать рабочую группу при президенте, которая должна найти способы избавить Америку от урановой зависимости. Пятнадцатого октября члены группы представили президенту доклад, суть которого сводилась к тому, что без административных ограничений импорта проблему решить невозможно.

Разочарованный глава Белого дома отправил экспертов подумать еще месяц. Впрочем, шансы на то, что решение уранового вопроса будет найдено, близки к нулю.

История болезни

Американский атомный комплекс столкнулся с проблемами еще в восьмидесятые годы прошлого века. Для обогащения урана в США исторически использовалась малоэффективная и дорогая газодиффузная технология, в то время как СССР по праву считался мировым лидером в способах обогащения урана на центрифугах. Достаточно отметить, что советский вариант требовал в 50 раз меньше электроэнергии, чем американский.

Поэтому сразу после окончания холодной войны американцы стали закупать для своих АЭС российский обогащенный уран — он им обходился примерно в 12 раз дешевле отечественного. Поставки атомного топлива в США были начаты советским “Техснабэкспортом” в 1987 году и впоследствии постоянно наращивались.

Излишки советского низкообогащенного урана быстро закончились, зато благодаря сокращению арсенала атомного оружия у России образовались 500 тонн свободного оружейного (высокообогащенного) урана, извлеченного из демонтированных ядерных боеприпасов. У специалистов двух стран возникла идея "разбавить" его, превратив в топливо для американских АЭС.

В 1994 году стороны подписали контракт, по которому Россия предоставляла США услуги по превращению полутысячи тонн оружейного урана в топливо для электростанций (соответствующая технология была разработана специалистами Уральского электрохимического комбината). В 2013-м, когда весь этот объем был переработан, США заключили с "Техснабэкспортом" новый контракт — теперь уже на обогащение в России американского урана.

Правда, при этом возникла юридическая проблема: поставки природного урана из США в Россию были запрещены американскими законами. Вашингтонские чиновники нашли блестящее решение: они организовали покупку "Росатомом" канадской компании Uranium One, которая обеспечивала основной объем поставок природного урана в США со своих рудников в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР, Танзании. В результате "Росатом" приобрел не только канал для торговли атомным топливом с США в обход юридических ограничений, но и огромную сырьевую базу.

Без вариантов

Энергетические компании США, в свою очередь, сэкономили миллиарды долларов, закупая российский уран. Но поскольку львиную долю потребностей американских АЭС в услугах по обогащению урана обеспечивал "Техснабэкспорт", Соединенные Штаты к сегодняшнему дню практически растеряли компетенции в этой области.

Так что введение минимальной квоты использования собственного урана ни в коей мере не ослабит зависимость США от России в атомной сфере: за услугами по его обогащению американцам все равно придется обращаться к "Росатому". Да и само по себе увеличение собственной добычи выглядит проблематично.

Дело не только в том, что понадобятся огромные инвестиции. Важнее другое: добыча урана — крайне неэкологичное производство, при котором используются огромные объемы ядовитых химикатов. Экологи в последние годы приобрели огромное политическое влияние, так что Дональду Трампу, находящемуся под угрозой импичмента, совсем не хочется их раздражать.