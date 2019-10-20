В Таиланде питон заполз в жилой дом и напугал хозяев

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. На Пхукете, рядом с пляжем Патонг, в частный дом заполз полутораметровый питон и напугал 17-летнюю школьницу, сообщает The Phuket News.
Девушка обнаружила змею в ванной комнате. Увидев ее, она побежала к отцу за помощью. Тот вызвал специалистов по отлову змей, которые поймали питона за пять минут.
"Его длина составила около полутора метров, но мы не узнали, самец это или самка. Думаю, он заполз в дом в поисках еды: тут живут кошки и собаки. Но змею обнаружили до того, как она съела кого-либо", — рассказал Нит, отец школьницы.
Позже питона выпустили на волю рядом с храмом Пун Туао Конг на вершине холма Патонг.
11 октября, 01:37ТуризмВ Австралии два дня подряд змеи заползали в один и тот же дом