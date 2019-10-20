Процедура выборов в Федеральное собрание Швейцарии

Согласно Конституции Швейцарской конфедерации (1999), страна является федеративным государством с парламентской системой управления. Она включает в себя 26 кантонов и около 2,2 тысяч коммун. Кантоны обладают широкими полномочиями и имеют свои собственные законы, суды и т.п.
В двухпалатный парламент (Федеральное собрание) входят 46 членов Совета кантонов (верхняя палата) и 200 членов Национального совета (нижняя палата). Обе палаты избираются сроком на четыре года.
Право голосовать и быть избранными имеют дееспособные граждане страны, достигшие возраста 18 лет. В кантоне Гларус избирательным правом наделены лица 16 и 17 лет, однако они не могут выдвигать свою кандидатуру на выборах. Граждане страны автоматически регистрируются в списках избирателей, как только получают право голоса.
Участие в голосовании является добровольным. Исключение составляет кантон Шаффхаузен, в котором за неучастие в выборах взимается штраф.
Каждый кантон устанавливает свои собственные правила избрания представителей в Совет кантонов. Каждый кантон представляют по два депутата, независимо от численности его населения. Исключение составляют шесть полукантонов (Аппенцелль-Ауссерроден, Аппенцель-Иннерроден, Обвальден, Нидвальден, Базель-Штадт и Базель-Ланд), которым предоставлено по одному месту в верхней палате парламента.
В большинстве кантонов победителем является кандидат, получивший большинство голосов. При необходимости проводится повторное голосование. Первый тур выборов проводится одновременно с выборами в Национальный совет. Исключение составляет кантон Аппенцелль-Иннерроден, в котором Народное собрание избирает своего единственного представителя в последнее воскресенье апреля.
В Национальном совете число делегатов от кантона зависит от численности его населения и определяется из расчета один делегат на каждые 40 тысяч жителей. Конституция Швейцарии предоставляет одно депутатское кресло для каждого кантона, даже если численность его населения составляет менее 40 тысяч жителей.
В кантонах, имеющих только одно место в Национальном совете, выбирается кандидат с наибольшим количеством голосов. В кантонах с более чем одним местом в Национальном совете существует система пропорционального представительства. Сначала рассчитывается количество мест, полученных каждым списком, а затем места в нижней палате распределяются между кандидатами с наибольшим количеством голосов. Если два или более кандидатов в списке получают одинаковое количество голосов, то победитель избирается методом жеребьевки.
Кандидат в Национальный совет может быть выдвинут от политической партии или может выставить свою кандидатуру в качестве независимого кандидата.
Кандидат может баллотироваться только в одном кантоне. Список кандидатов от партии не может содержать больше имен, чем количество мест, доступных для кантона.
Кандидаты должны собрать подписи в свою поддержку. Списки в кантонах с 2-10 местами в нижней палате парламента должны получить не менее 100 подписей избирателей, с 11-20 местами – 200 подписей, с более чем 20 местами – 400 подписей. Кандидаты освобождаются от сбора подписей, если их партия была официально зарегистрирована в конце года, предшествующего выборам. Также собирать подписи не нужно, если партия уже имеет по крайней мере одного члена, представляющего тот же кантон в Национальном совете в течение текущего законодательного периода. Либо если партия она получила не менее 3% голосов в том же кантоне на предыдущих всеобщих выборах.
В Швейцарии нет законов, регулирующих агитацию на выборах, правила устанавливаются кантонами. Политическая реклама запрещена на радио и телевидении, но разрешена в печатных средствах массовой информации.
Правила финансирования кампаний зависят от требований кантона, но, как правило, кандидаты могут получать неограниченные суммы из различных источников и не имеют никаких ограничений на расходы.
За три-четыре недели до дня голосования избиратели получают по почте конверт с материалами для голосования. При необходимости документы могут быть отправлены раньше.
Материалы включают в себя напечатанный бюллетень со списком кандидатов, чистый бюллетень и конверт для голосования.
В день выборов избирательные участки открыты на ограниченный период с 10.00 до 12.00, некоторые открыты всего 30 минут. Досрочные выборы проводятся за 2-4 дня до дня голосования.
Избиратель может отправить свой заполненный бюллетень по почте, поместить в почтовый ящик общины или бросить в урну для голосования. В некоторых кантонах граждане могут голосовать онлайн, в этом случае в карточке для голосования указываются коды, которые можно использовать для входа в систему. Проживающие за рубежом граждане имеют право голосовать по почте, только если проживают в одном из 13 кантонов, в которых установлено это правило.
Избиратели могут отдать свой голос за всех кандидатов в списке. В бюллетень могут быть внесены изменения: фамилию и номер кандидата можно зачеркнуть, а над ним написать данные понравившегося кандидата, даже в том случае, если его фамилия уже была указана в бюллетене. Количество указанных кандидатов в списке не может превышать число мест в кантоне. При желании можно заполнить пустой избирательный бюллетень или оставить его без изменений. В бюллетенях не может быть написано ничего кроме имен и номеров кандидатов.
Граждане, не имеющие возможности находиться в день выборов в стране проживания, могут проголосовать до выезда из страны. При необходимости бюллетени могут быть отправлены по новому почтовому адресу за границу.
Лица с ограниченными возможностями имеют право голосовать по месту своего нахождения при помощи переносных избирательных урн. Если избиратель не способен заполнить бюллетень самостоятельно, он может оформить доверенность на другое лицо.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников