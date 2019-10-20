Процедура выборов в Федеральное собрание Швейцарии

В двухпалатный парламент (Федеральное собрание) входят 46 членов Совета кантонов (верхняя палата) и 200 членов Национального совета (нижняя палата). Обе палаты избираются сроком на четыре года.

Право голосовать и быть избранными имеют дееспособные граждане страны, достигшие возраста 18 лет. В кантоне Гларус избирательным правом наделены лица 16 и 17 лет, однако они не могут выдвигать свою кандидатуру на выборах. Граждане страны автоматически регистрируются в списках избирателей, как только получают право голоса.

Участие в голосовании является добровольным. Исключение составляет кантон Шаффхаузен, в котором за неучастие в выборах взимается штраф.

Каждый кантон устанавливает свои собственные правила избрания представителей в Совет кантонов. Каждый кантон представляют по два депутата, независимо от численности его населения. Исключение составляют шесть полукантонов (Аппенцелль-Ауссерроден, Аппенцель-Иннерроден, Обвальден, Нидвальден, Базель-Штадт и Базель-Ланд), которым предоставлено по одному месту в верхней палате парламента.

В большинстве кантонов победителем является кандидат, получивший большинство голосов. При необходимости проводится повторное голосование. Первый тур выборов проводится одновременно с выборами в Национальный совет. Исключение составляет кантон Аппенцелль-Иннерроден, в котором Народное собрание избирает своего единственного представителя в последнее воскресенье апреля.

В Национальном совете число делегатов от кантона зависит от численности его населения и определяется из расчета один делегат на каждые 40 тысяч жителей. Конституция Швейцарии предоставляет одно депутатское кресло для каждого кантона, даже если численность его населения составляет менее 40 тысяч жителей.

В кантонах, имеющих только одно место в Национальном совете, выбирается кандидат с наибольшим количеством голосов . В кантонах с более чем одним местом в Национальном совете существует система пропорционального представительства. Сначала рассчитывается количество мест, полученных каждым списком, а затем места в нижней палате распределяются между кандидатами с наибольшим количеством голосов. Если два или более кандидатов в списке получают одинаковое количество голосов, то победитель избирается методом жеребьевки.

Кандидат в Национальный совет может быть выдвинут от политической партии или может выставить свою кандидатуру в качестве независимого кандидата.

Кандидат может баллотироваться только в одном кантоне. Список кандидатов от партии не может содержать больше имен, чем количество мест, доступных для кантона.

Кандидаты должны собрать подписи в свою поддержку. Списки в кантонах с 2-10 местами в нижней палате парламента должны получить не менее 100 подписей избирателей, с 11-20 местами – 200 подписей, с более чем 20 местами – 400 подписей. Кандидаты освобождаются от сбора подписей, если их партия была официально зарегистрирована в конце года, предшествующего выборам. Также собирать подписи не нужно, если партия уже имеет по крайней мере одного члена, представляющего тот же кантон в Национальном совете в течение текущего законодательного периода. Либо если партия она получила не менее 3% голосов в том же кантоне на предыдущих всеобщих выборах.

В Швейцарии нет законов, регулирующих агитацию на выборах, правила устанавливаются кантонами. Политическая реклама запрещена на радио и телевидении, но разрешена в печатных средствах массовой информации.

Правила финансирования кампаний зависят от требований кантона, но, как правило, кандидаты могут получать неограниченные суммы из различных источников и не имеют никаких ограничений на расходы.

Материалы включают в себя напечатанный бюллетень со списком кандидатов, чистый бюллетень и конверт для голосования.

В день выборов избирательные участки открыты на ограниченный период с 10.00 до 12.00, некоторые открыты всего 30 минут. Досрочные выборы проводятся за 2-4 дня до дня голосования.

Избиратель может отправить свой заполненный бюллетень по почте, поместить в почтовый ящик общины или бросить в урну для голосования. В некоторых кантонах граждане могут голосовать онлайн , в этом случае в карточке для голосования указываются коды, которые можно использовать для входа в систему. Проживающие за рубежом граждане имеют право голосовать по почте, только если проживают в одном из 13 кантонов, в которых установлено это правило.

Избиратели могут отдать свой голос за всех кандидатов в списке. В бюллетень могут быть внесены изменения : фамилию и номер кандидата можно зачеркнуть, а над ним написать данные понравившегося кандидата, даже в том случае, если его фамилия уже была указана в бюллетене. Количество указанных кандидатов в списке не может превышать число мест в кантоне. При желании можно заполнить пустой избирательный бюллетень или оставить его без изменений. В бюллетенях не может быть написано ничего кроме имен и номеров кандидатов.

Граждане, не имеющие возможности находиться в день выборов в стране проживания, могут проголосовать до выезда из страны . При необходимости бюллетени могут быть отправлены по новому почтовому адресу за границу.

Лица с ограниченными возможностями имеют право голосовать по месту своего нахождения при помощи переносных избирательных урн. Если избиратель не способен заполнить бюллетень самостоятельно, он может оформить доверенность на другое лицо.