Посылка из глубин. Как действует самое смертоносное оружие подлодок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Скрытные, мощные, дальнобойные — баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) остаются главной ударной силой флотов ядерных держав. В США более половины всех стратегических боезарядов развернуты на атомных субмаринах. Россия полагается в основном на "сухопутные" межконтинентальные ракеты, однако БРПЛ списывать тоже не спешит. О том, как развивался этот вид вооружений и почему за ним будущее, — в материале РИА Новости.

Первый пуск

Идея размещения баллистических ракет на подводных носителях созрела в умах советских оружейников к середине 50-х. СССР и США спешно разрабатывали новые средства доставки ядерного оружия на территорию противника. К тому времени еще не производили серийных межконтинентальных ракет, однако обе стороны накопили немалый опыт строительства ракет средней дальности. Новая концепция предусматривала их размещение на борту субмарин, которые скрытно подходили бы к побережью неприятеля и давали сокрушительный залп.

Осенью 1954-го с полигона Капустин Яр стартовала первая морская ракета Р-11ФМ — модификация "сухопутной" Р-11. Спустя год доведенную до ума БРПЛ впервые в истории запустили с борта подводной лодки Б-67. Она пролетела всего 250 километров, но этого хватило, чтобы понять: у ядерного оружия на подлодках большое будущее. СССР обзавелся новыми возможностями для нанесения ударов по территории Западной Европы и США.

У ранних БРПЛ, как советских, так и американских, имелся один существенный недостаток. Лодки могли стрелять ими только из надводного положения. Вдобавок много времени уходило на подготовку к старту. Это делало стратегические субмарины легкими мишенями для авиации и надводных кораблей.

Первой советской ракетой с подводным стартом стала Р-21, принятая на вооружение в 1963-м. По тем временам это был настоящий прорыв. Дальность полета составила 1300 километров при оснащении головной части мощностью в одну мегатонну и 1600 километров — с боеголовкой мощностью 800 килотонн. Инерциальная система управления с улучшенными характеристиками обеспечивала коэффициент вероятного отклонения в 2,8 километра. Однако главным достоинством ракеты стала возможность пуска с глубины 40 метров.

"Мокрый" против "сухого"

Несмотря на достойные характеристики, Р-21 значительно уступала американским ракетам "Поларис-А1" (дальность 2200 километров) и "Поларис-А2" (2800 километров). Чтобы ликвидировать отставание, потребовался новый носитель. Спустя несколько лет СССР испытал Р-27, способную забросить мегатонный ядерный заряд на расстояние до 3000 километров.

Пуск осуществлялся посредством так называемого "мокрого старта". В нижней части Р-27 был расположен специальный переходник, с помощью которого она стыковалась со стартовым столом. При подготовке происходил наддув баков, в шахту поступала вода, давление уравнивалось с забортным. Затем открывалась крышка и включался маршевый двигатель.

"Мокрым стартом" отличались все отечественные жидкостные БРПЛ. Однако у этого метода есть недостатки. Заполнение шахт водой занимает время и создает акустический шум. Если субмарину преследует противолодочный корабль, он способен ее быстро запеленговать и уничтожить.

Твердотопливные ракеты хороши тем, что могут выполнять "сухой старт". Они выстреливаются из шахты пороховым зарядом, а двигатель включается уже над поверхностью воды. Этот способ — более тихий и быстрый, благодаря чему шансы на успешный пуск резко возрастают. К твердотопливным относятся советские БРПЛ Р-31 с дальностью до 4200 километров и Р-39 (8250 километров), а также новейшая Р-30 "Булава" (9300 километров).

Для "Дельфинов" и "Бореев"

Сегодня на российских атомоходах используется несколько типов баллистических ракет.

Во-первых, это жидкостные двухступенчатые Р-29Р, которыми вооружена последняя оставшаяся в строю лодка проекта 667БДР "Кальмар" — К-44 "Рязань". Эти ракеты могут забросить три боевых блока по 200 килотонн на дальность 6500 километров.

© Фото : Олег Кулешов К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин" © Фото : Олег Кулешов К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин"

Во-вторых, в арсенале ВМФ остается семейство жидкостных трехступенчатых ракет Р-29РМ. Ими вооружены шесть "стратегов" проекта 667БДРМ "Дельфин" — К-51 "Верхотурье", К-84 "Екатеринбург", К-114 "Тула, К-18 "Карелия", К-407 "Новомосковск" и находящийся в ремонте К-117 "Брянск". На каждой лодке — по 16 шахт.

Р-29РМ приняли на вооружение более 30 лет назад и несколько раз модернизировали. Последняя модификация — "Синева" — улетает на 11 550 километров. Боевая часть — до десяти блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый или четыре боеголовки по 500 килотонн с аппаратурой преодоления ПРО.

Наконец, самые современные стратегические атомоходы — три лодки проекта 955 "Борей" — К-535 "Юрий Долгорукий", К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах" — вооружены твердотопливными баллистическими ракетами Р-30 "Булава". Кроме того, под эту БРПЛ переоборудовали тяжелый подводный крейсер "Дмитрий Донской" — последний представитель проекта 941. Он несет 20 ракет, "Бореи" — по 16. "Булаву" ввели в строй в 2018-м после почти 15 лет испытаний.

"Булава" доставляет шесть боевых блоков индивидуального наведения по 150 килотонн каждый. Коэффициент вероятного отклонения не превышает 350 метров.