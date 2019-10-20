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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 1: софт и железо

12:00 20.10.2019 (обновлено: 12:28 20.10.2019)
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Как это по-русски
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 1: софт и железо
12:00
Мама, мыло, окно, колобок, яблоко – это не слова из детских учебников, а вполне себе серьёзные термины. Названия компьютерных деталей и слова из жаргона программистов в разговорном русском получили новые имена, порой – неузнаваемые. Рассказываем, откуда обои на столе, кто такая фотожаба, где соска у ведра и как колобок стал мышкой.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт эпизода Максим Кронгауз
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастМаксим КронгаузТехнологии
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