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РИА Новости

День военного связиста в России

04:07 20.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВсеармейские соревнования "Уверенный прием"
Всеармейские соревнования Уверенный прием
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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20 октября в России отмечается День военного связиста на основании указа президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Войска связи – специальные войска, предназначенные для развертывания системы связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями Сухопутных войск в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления.
В своем развитии отечественная военная связь прошла длинный и сложный путь от простейших звуковых и зрительных средств для передачи сигналов и команд управления непосредственно на поле боя до широко разветвленных многоканальных автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически в глобальном масштабе как со стационарными, так и подвижными военными объектами на суше и в воздухе, на воде и под водой.
Система военной связи в России начала складываться при Петре I, когда он во время Северной войны в 1716 году учредил военно-полевую почту как стройную систему со строгими правилами ее функционирования. В ее задачи входила доставка донесений и распоряжений от командиров подчиненным. Первая специальная часть связи, Ямской казачий полк, была сформирована при Екатерине II в 1778 году, а в 1796 году был образован целый фельдъегерский корпус. Расширение возможностей для оперативной передачи сообщений произошло во второй половине ХIХ века с появлением телеграфа и радио. Первым техническим подразделением связи была телеграфная рота, сформированная в сентябре 1851 года при управлении Петербургско-Московской железной дороги. Подразделения телеграфной связи, созданные для обслуживания крепостных военных телеграфов в Свеаборге (1864) и Кронштадте (1865), были первыми на флоте. Первый военный походный телеграф применялся в Крымской войне 1853-1956 годов. Военно-телеграфные подразделения связи использовались в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В 1884 году они были введены в армейские корпуса, а в 1894 году вместо них созданы военно-телеграфные роты.
Применение радиосвязи в военном деле началось вскоре после того, как в мае 1895 года русский ученый Александр Попов впервые ее публично осуществил. Уже в мае 1899 года была сформирована первая военная радиочасть "Кронштадтский искровой военный телеграф". С 1900 года радиосвязь стала интенсивно внедряться в армии. В 1902-1904 годах на крупных кораблях русского флота созданы команды радиосвязи. В русско-японской войне 1904-1905 годов в действующей армии появились линейные части связи и подразделения радиосвязи, применялись проводной телеграф, радиотелеграф и телефон.
К началу Первой мировой войны (1914-1918) в русской армии имелось семь отдельных искровых (радиотелеграфных) рот, 11 отдельных телеграфных рот и 41 телеграфная рота в составе саперных батальонов. В ходе войны количество отдельных телеграфных рот увеличилось почти в 2,5 раза. Начали создаваться подразделения связи в новых родах войск – авиации и войсках противовоздушной обороны.
Структура современных войск связи была заложена после Октябрьской революции 1917 года с созданием в составе Полевого штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии управления связи на основании приказа Реввоенсовета Республики от 20 октября 1919 года. Служба связи была выделена в специальную службу штабов, а войска связи – в самостоятельные специальные войска. Во всех объединениях и соединениях до бригад включительно вводилась должность начальника связи и созданы управления, отделы (отделения) связи. День 20 октября 1919 года считается днем образования войск связи Вооруженных Сил страны.
В годы Гражданской войны и военной интервенции в России (1917-1922) по мере приобретения боевого опыта совершенствовались способы организации связи, структура частей связи, улучшалось снабжение их техникой. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) важное значение приобрела радиосвязь, получили развитие подвижные узлы связи. В мае – августе 1943 года были созданы отдельные дивизионы связи Резерва главного командования (РГК) и узлы связи особого назначения. В декабре 1944 года сформированы отдельные бригады связи. В годы войны военные связисты проявили массовый героизм, образцы мужества и самоотверженности. За боевые заслуги около 600 частей связи награждены орденами, многие стали гвардейскими, получили почетные наименования, 303 военных связиста удостоены звания Героя Советского Союза, 106 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями.
Послевоенный период характеризуется большим развитием радиорелейной связи. С начала 1950-х годов на вооружение войск связи поступили несколько поколений легких радиорелейных станций с двумя-четырьмя телефонными и телеграфными каналами. Следующим родом связи, который был освоен, стала космическая связь и ее разновидность – спутниковая связь. С 1981 года на войска связи была возложена ответственность за обеспечение функционирования автоматизированных систем управления силами общего назначения.
Современные войска связи Российской Федерации включают узловые и линейные соединения и части, части и подразделения технического обеспечения связи и автоматизированных систем управления, службы безопасности связи, фельдъегерско-почтовой связи и другие. Они оснащены мобильными, обладающими высокой надежностью радиорелейными, тропосферными, космическими станциями, аппаратурой высокочастотного телефонирования, тонального телеграфирования, телевизионной и фотографической аппаратурой, коммутационным оборудованием и специальной аппаратурой засекречивания сообщений.
Сегодня боевые действия требуют эффективного управления войсками и оружием, применения современных средств и комплексов вооружения, военной и специальной техники. Высокий уровень информационного обеспечения боевых действий войск (сил) становится определяющим фактором достижения стратегического и оперативно-тактического превосходства над противником.
Основное сосредоточение усилий по развитию системы связи Вооруженных сил (ВС) РФ направлено на ее перевод от технологий построения первичной и вторичных сетей связи к технологиям построения единой транспортной (стационарной и полевой) сети связи, сетей доступа и объектовых сетей пунктов управления ВС РФ. Одной из первоочередных задач строительства в области военной связи является создание и развертывание объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) Вооруженных сил РФ на основе применения последних отечественных разработок в области современных цифровых средств спутниковой, радио-, радиорелейной и тропосферной связи, а также цифровых систем передачи информации с применением волоконно-оптических технологий.
Войска связи в мирное время постоянно несут боевое дежурство, обеспечивая непрерывность и устойчивость управления, как стратегическими ядерными силами, так и силами общего назначения. Они честно и мужественно выполняли и выполняют свой долг в вооруженных конфликтах, контртеррористических, специальных и миротворческих операциях.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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