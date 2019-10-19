Ливанские власти отпустили всех задержанных во время беспорядков в Бейруте

ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Суд Ливана распорядился отпустить всех задержанных во время беспорядков и погромов в центре Бейрута, кроме двух человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, сообщают силы безопасности Ливана.

С вечера четверга в Бейруте и других крупных городах Ливана проходят массовые акции протеста, вызванные решением правительства ввести новый налог на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp. Демонстранты перекрыли многие главные автомагистрали, в том числе международную трассу между Бейрутом и Дамаском, поджигали покрышки, громили банки и другие учреждения в центре ливанской столицы, полиция применила против них водометы, резиновые пули.

"Основываясь на решении судебных органов, были отпущены на свободу все задержанные, кроме двух человек, один из которых был привлечен к уголовной ответственности, а в отношении другого ведется расследование по подозрению в совершении преступлений, связанных с наркотиками", - говорится в сообщении ливанских сил безопасности в Twitter