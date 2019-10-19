Сербский ветеран рассказал о братстве с российским народом

80 лет с начала Второй мировой войны

БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Братство сербов с российским народом не ослабевает 75 лет со дня освобождения Белграда, заявил ветеран Первой пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии Зденко Дупланчич в ходе визита премьера России Дмитрия Медведева в субботу.

Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики. Вечером в крупнейшем концертном зале Белграда "Сава-центре" состоялось торжественное мероприятие в честь годовщины.

Член совета ветеранов Народно-освободительной борьбы рассказал собравшимся, что свое 15-летие встретил в боях за освобождение Белграда, освобождая город от фашистов вместе с бойцами Красной армии.

"Прошло 75 лет. Воспоминания о павших товарищах и братство с русским народом не тускнеют. Это еще одно подтверждение того, что наши связи крепки, а дух свободы и победы остается свидетельством для будущих поколений", — заявил сербский ветеран.

Вучич и Медведев днем присутствовали на военном смотре сербской армии "Свобода-2019". Показ проходит на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника: бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.

В рамках визита прошли отдельные встречи Медведева с Вучичем и премьером республики Аной Брнабич. Как сообщала ранее пресс-служба российского кабмина, в ходе предстоящих переговоров стороны предполагают обсудить весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.