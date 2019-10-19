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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Сербский ветеран рассказал о братстве с российским народом

23:52 19.10.2019 (обновлено: 11:31 20.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений ХалдейОсвобождение Белграда, октябрь 1944 года
Освобождение Белграда, октябрь 1944 года
© РИА Новости / Евгений Халдей
Освобождение Белграда, октябрь 1944 года. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Братство сербов с российским народом не ослабевает 75 лет со дня освобождения Белграда, заявил ветеран Первой пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии Зденко Дупланчич в ходе визита премьера России Дмитрия Медведева в субботу.
Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики. Вечером в крупнейшем концертном зале Белграда "Сава-центре" состоялось торжественное мероприятие в честь годовщины.
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Член совета ветеранов Народно-освободительной борьбы рассказал собравшимся, что свое 15-летие встретил в боях за освобождение Белграда, освобождая город от фашистов вместе с бойцами Красной армии.

"Прошло 75 лет. Воспоминания о павших товарищах и братство с русским народом не тускнеют. Это еще одно подтверждение того, что наши связи крепки, а дух свободы и победы остается свидетельством для будущих поколений", — заявил сербский ветеран.

Вучич и Медведев днем присутствовали на военном смотре сербской армии "Свобода-2019". Показ проходит на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника: бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.
В рамках визита прошли отдельные встречи Медведева с Вучичем и премьером республики Аной Брнабич. Как сообщала ранее пресс-служба российского кабмина, в ходе предстоящих переговоров стороны предполагают обсудить весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
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80 лет с начала Второй мировой войныАна БрнабичВторая мировая война (1939-1945)Дмитрий МедведевСербияРоссияСССРВ мире
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