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РИА Новости
Война в Сирии

Турция уточнила, какие границы зоны безопасности в Сирии согласовала с США

23:41 19.10.2019 (обновлено: 23:46 19.10.2019)
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© REUTERS / Stoyan NenovТанк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
© REUTERS / Stoyan Nenov
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции. Архивное фото
АНТАКИЯ (Турция), 19 окт — РИА Новости. Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.
"Во время встречи с американцами обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость создания зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 32 километра и протяженностью 444 километра, о чем была достигнута договоренность с делегацией США", — сказал Актай.
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По его словам, отсутствие письменной договоренности с США относительно зоны безопасности не означает несогласие по этому поводу или по поводу содержания договоренности.
Актай уточнил, что в зону безопасности полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. По его словам, это обсуждалось с США, и сторонам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу.
"Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция", — отметил советник.
При этом, указал он, сотрудничество Анкары с Вашингтоном в зоне безопасности будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО. Ожидается, что после ухода с этих территорий США оставят за Турцией контроль за безопасностью в этой зоне.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Что-то нас товарищи турки дураками делают, утверждая о 32-х км. зоне. Если мерять по Евфрату от Ракки, то получается 86 км., а от Дейр-эз-Зора - все 158. Окромя реки и водохранилища, там, говорят, ещё и нефть валяется. Или я неправ ?
20 октября, 03:27
Николай ШПИРКО
1201000
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