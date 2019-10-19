В Мадриде произошли столкновения между протестующими и полицией

БАРСЕЛОНА, 19 окт – РИА Новости. Столкновения между полицией и участниками акции протеста против приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости, произошли вечером в субботу в Мадриде, сообщает агентство Столкновения между полицией и участниками акции протеста против приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости, произошли вечером в субботу в Мадриде, сообщает агентство Efe

В митинге, который прошел в центре испанской столицы c требованием амнистии, по официальным данным, приняли участие около 4 тысяч человек. Затем группа радикалов перекрыла улицу Гран Виа в районе площади Кальяо и начала забрасывать полицию различными предметами, переворачивать столы и стулья, выставленные на улице перед кафе. Полиция была вынуждена применить силу. В целях безопасности расположенные здесь магазины Fnac и Corte Ingles были закрыты.

Как сообщает El País , по меньшей мере 13 человек получили травмы, в том числе трое представителей правопорядка. Один человек задержан.

Это первое столкновение в Мадриде между полицией и протестующими после объявления приговора каталонским политикам.

Беспорядки происходят с начала недели в ряде городов Каталонии, самое жесткое противостояние в Барселоне. Сейчас там продолжается акция недалеко от здания представительства Национальной полиции.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.