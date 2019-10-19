Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T23:20Z
https://ria.ru/20191019/1559987313.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155983/95/1559839572_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_23ff4082e3d44dcdb3a48393eee8538c.jpg
РИА Новости

В Мадриде произошли столкновения между протестующими и полицией

23:20 19.10.2019
1271
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкции протеста в Испании
Акции протеста в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Акции протеста в Испании. Архивное фото
БАРСЕЛОНА, 19 окт – РИА Новости. Столкновения между полицией и участниками акции протеста против приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости, произошли вечером в субботу в Мадриде, сообщает агентство Efe.
В митинге, который прошел в центре испанской столицы c требованием амнистии, по официальным данным, приняли участие около 4 тысяч человек. Затем группа радикалов перекрыла улицу Гран Виа в районе площади Кальяо и начала забрасывать полицию различными предметами, переворачивать столы и стулья, выставленные на улице перед кафе. Полиция была вынуждена применить силу. В целях безопасности расположенные здесь магазины Fnac и Corte Ingles были закрыты.
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
16 октября, 08:00РИА Новости
Пострадавших уже сотни. Почему каталонцы дерутся с полицией
Как сообщает El País, по меньшей мере 13 человек получили травмы, в том числе трое представителей правопорядка. Один человек задержан.
Это первое столкновение в Мадриде между полицией и протестующими после объявления приговора каталонским политикам.
Беспорядки происходят с начала недели в ряде городов Каталонии, самое жесткое противостояние в Барселоне. Сейчас там продолжается акция недалеко от здания представительства Национальной полиции.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали более 800 человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. Задержаны около 180 человек, 11 из них находятся в предварительном заключении до суда.
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
16 октября, 15:55РИА Новости
В Испании не исключают ответных мер правительства в связи с беспорядками
1000001
Обсудить 0
КаталонияМадрид (город)БарселонаИспанияВ мире
Рекомендуем
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
РИА
Новости
Акция протеста в Барселоне
В Барселоне накаляется ситуация у здания полиции Каталонии
Беспорядки в Барселоне
В Барселоне полиция и пожарные освобождают улицу Рамбла от протестующих
Лидер партии Братья Италии Джорджия Мелони во время антиправительственной демонстрации в Риме
В Риме проходит многотысячная демонстрация правой оппозиции
Лента
новостей
Акция протеста в Барселоне
Глава каталонского женералитета призвал власти Испании начать переговоры
Столкновения в Сантьяго, Чили
В Чили протесты переросли в столкновения
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Беспорядки в Барселоне
В Барселоне полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Обстановка у метромоста в Киеве
В ДТП в Киевской области погибла популярный мотоблогер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Правительство присудило премии за развитие народного творчества
12:44Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США
12:42Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния