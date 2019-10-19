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РИА Новости

Турция передала США данные о безопасных путях отхода курдов в Сирии

23:16 19.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)
Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название). Архивное фото
АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Турецкие военные не препятствуют отходу сил самообороны сирийских курдов за пределы зоны безопасности на севере страны, информация о безопасных путях отхода передается представителям США, говорится в сообщении минобороны Турции.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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"Турецкие ВС внимательно следят за тем, чтобы террористы РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана/сил самообороны сирийских курдов) покинули территорию в течение 120 часов. В связи с этим никаких блокировок не производится, а информация о безопасных путях отхода передана военным властям США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу конвой из 39 автомобилей, большинство из которых были машинами скорой помощи, благополучно прибыл в приграничный сирийский город Рас эль-Айн, раненые были эвакуировали из этого района. "По этому вопросу ведется тесная координация с военными властями США", - отмечается в сообщении.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Военная операция Турции в СирииСирийский КурдистанМинобороны ТурцииВойна в СирииТурцияСирияСШАВ мире
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