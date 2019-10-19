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РИА Новости

Прорыв дамбы в Красноярском крае: продолжаются поиски пропавших

23:11 19.10.2019
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В Красноярском крае продолжаются поиски пропавших. В результате прорыва дамбы погибло 15 человек, 14 находятся в больнице, трое – в тяжелом состоянии.
В спасательных работах заняты около 300 человек, 6 вертолетов и несколько маломерных судов. В Курагинском районе введен режим ЧС. Возможной причиной трагедии называют износ тела плотины. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Следственный комитет провел обыски в офисе золотодобывающей компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы. 21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура.
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Красноярский крайВидеоПроисшествия
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