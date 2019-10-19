Прорыв дамбы в Красноярском крае: продолжаются поиски пропавших

В спасательных работах заняты около 300 человек, 6 вертолетов и несколько маломерных судов. В Курагинском районе введен режим ЧС. Возможной причиной трагедии называют износ тела плотины. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Следственный комитет провел обыски в офисе золотодобывающей компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы. 21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура.