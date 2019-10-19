Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

АНТАКИЯ, 19 окт - РИА Новости. Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.

"Американские войска, которые поддерживали отряды народной самообороны, в настоящее время покидают район, но в случае, если сирийская армия станет защищать эти отряды, позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это", - сказал Актай.

По его словам, "если сирийский режим хочет войти в Манбидж, Айн эль-Араб, Камышли с целью предоставить защиту отрядам курдской народной самообороны, это считается объявлением войны Турции, их ждет соразмерный ответ".

Однако, по словам Актая, в случае предоставления сирийской армией гарантий неприсутствия в этом районе террористических группировок, которые могут представлять угрозу безопасности Турции, Анкара может поменять позицию и оценить предложенные решения для урегулирования ситуации.

Он подчеркнул, что турецкие и другие иностранные войска покинут Сирию после установления мира и безопасности на всех сирийских землях.