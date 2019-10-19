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РИА Новости
Война в Сирии

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

23:09 19.10.2019 (обновлено: 23:12 19.10.2019)
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© AP Photo / DHA/Ugur CanТурецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия
© AP Photo / DHA/Ugur Can
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия. Архивное фото
АНТАКИЯ, 19 окт - РИА Новости. Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
"Американские войска, которые поддерживали отряды народной самообороны, в настоящее время покидают район, но в случае, если сирийская армия станет защищать эти отряды, позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это", - сказал Актай.
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По его словам, "если сирийский режим хочет войти в Манбидж, Айн эль-Араб, Камышли с целью предоставить защиту отрядам курдской народной самообороны, это считается объявлением войны Турции, их ждет соразмерный ответ".
Однако, по словам Актая, в случае предоставления сирийской армией гарантий неприсутствия в этом районе террористических группировок, которые могут представлять угрозу безопасности Турции, Анкара может поменять позицию и оценить предложенные решения для урегулирования ситуации.
Он подчеркнул, что турецкие и другие иностранные войска покинут Сирию после установления мира и безопасности на всех сирийских землях.
"Турция не отнимает земли у других", - добавил Актай.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
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20 октября, 00:03
МАМураз Аджоев
1043105
Весёлые ребята эти турки. Как я понял, сирийцы уже вошли во все эти города и подняли флаг.
19 октября, 23:32
VPVassya Pupkind
1210003
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