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РИА Новости

Медведев призвал сохранять правду о Второй мировой войне

23:01 19.10.2019 (обновлено: 09:37 20.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
 Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал не забывать подвиг воинов, победивших во Второй мировой войне, и сохранять правду о войне — это станет лучшей данью памяти павших воинов.
"Семьдесят пять лет прошло с тех пор, но мы понимаем, что эта победа была достигнута благодаря мужеству и героизму тех, кто сидит сегодня в этом зале, и тех, кого уже давно нет. Именно поэтому так дорога эта победа. И так важна память, — память о тех, кто эту победу создал, кто ее приближал, кто ее ковал", — заявил Медведев в Сербии на торжественном собрании, посвященном 75-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков.
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Он поблагодарил и поздравил с праздником ветеранов. Премьер напомнил, что в воскресенье, 20 сентября в Москве дадут салют в честь годовщины освобождения Белграда.
"Лучшая дань памяти героев войны, всем, кто сложил свою жизнь за мир, — это сохранение правды о войне, откровенный рассказ о том, что происходило. И здесь не должно быть никаких попыток что-то закрасить или забыть: нужно помнить и невиданную жестокость фашистов, и лагеря смерти, и массовые расстрелы людей", — подчеркнул российский премьер.
"Каждый серб всегда будет помнить Крагуевац, особенно те, кто был свидетелем этих очень тяжелых лет. Нужно рассказывать об этом честно, открыто, вне всяких политических и иных моделей — это все лучшее противоядие против фальсификаций, которые, к сожалению, очень часто происходят в современной жизни", — добавил Медведев.
Он подчеркнул и важность бережного отношения к памятникам, могилам павших воинов. "Мы очень ценим то, как вы, дорогие друзья, ухаживаете за мемориалами. Благодарим вас за это", — добавил премьер, обращаясь к сербской стороне.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
Вчера, 21:3680 лет с начала Второй мировой войны
Медведев осмотрел фотовыставку, посвященную 75-летию освобождения Белграда
"Конечно, с каждым годом война все дальше, но ее боль по-прежнему ощущается в личной истории практически каждой семьи и в России, и в Сербии. В наших домах хранятся фотографии родственников, они тоже, конечно, очень разные. Но практически нет ни одной семьи в наших странах, которые бы не были затронуты этой войной. И именно с этими фотографиями в День Победы наши люди выходят на улицы. Я считаю, что это очень важно", — отметил Медведев.
По его словам, этот праздник очень значим для обеих стран. "Ведь на протяжении всей нашей истории нам приходилось оборонять свои страны, воевать, хотя мы к этому никогда не стремились. Мы защищали свою землю, на протяжении веков помогали друг другу. В XIX веке Россия поддержала Сербию в борьбе за независимость, в годы Первой мировой войны наши государства тоже были вместе, а во время Второй мировой стали участниками антигитлеровской коалиции. Мы тогда были очень близки, мы были вместе. Я уверен, что так будет всегда", — подчеркнул глава кабмина.
"Вечная слава героям", — завершил Медведев свою речь.
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Белград (округ)Вторая мировая война (1939-1945)Дмитрий МедведевОбщество
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