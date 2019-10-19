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РИА Новости

Обрадор и Трамп договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику

22:43 19.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил журналистам, что президенты Андрес Обрадор и Дональд Трамп договорились в ходе телефонного звонка остановить трафик оружия в Мексику.
"Президенты договорились провести немедленную встречу властей двух стран, чтобы уже на следующей неделе представить план действий по остановке, подчеркну, остановке, а не снижении, нелегального трафика оружия из США в Мексику", - заявил министр, запись разговора опубликована на странице издания Milenio в Twitter.
По словам министра, технологические решения двух стран позволяют прекратить перемещение оружия через границу, и Мексика со своей стороны контролирует таким образом трафик наркотиков в США.
"Речь не идет об изменении законов США - их оружие не должно попадать к нам через границу, владение им в нашей стране незаконно. 80% оружия, которое мы видим (в Мексике), прибыло из США", - подчеркнул Эбрард.
По данным министерства национальной обороны Мексики, за 10 лет в страну было нелегально ввезено свыше 2 миллионов единиц огнестрельного оружия, в основном с территории Соединённых Штатов.
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