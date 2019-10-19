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РИА Новости

Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit

22:26 19.10.2019 (обновлено: 22:48 19.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 окт — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме коллегам по парламенту заявил, что Евросоюз может отказаться продлевать срок Brexit, и вновь призвал депутатов поддержать соглашение с ЕС, предупредив, что в противном случае страну ждет Brexit без соглашения.
В субботу депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон должен направить соответствующее письмо в ЕС до 23.00 (01.00 мск воскресенья), однако он с самого начала заявил, что выступает против продления.
Премьер-министр Борис Джонсон
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Источник: Джонсон направит Туску письмо по отсрочке даты Brexit
"Вполне возможно, что наши друзья в ЕС отвергнут требование парламента о новом продлении или не примут решение быстро. В этих обстоятельствах я надеюсь, что наши коллеги с обеих сторон зала заседаний палаты общин — с выбором между этим соглашением и выходом без соглашения – поддержат новое соглашение", — заявил премьер.
"Я ясно дал понять, что не хочу нового продления. Европейские лидеры ясно дали понять, что не хотят нового продления. С большим сожалением я наблюдал сегодня, что палата общин проголосовала за новое продление", — написал Джонсон.
"Я не буду обсуждать продление с ЕС. Я скажу ЕС то, что я говорил британцам на протяжении 88 дней на посту премьера: промедление не является решением", — подчеркнул премьер.
Он повторил, что на следующей неделе внесет законопроект, необходимый для выхода из ЕС 31 октября с нынешним соглашением.
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Джонсон не уточнил, собирается ли в соответствии с законом направить официальное письмо ЕС с просьбой о продлении Brexit. Не исключено, что он все же направит такое письмо, параллельно в другом письме выразив свое отрицательное отношение к продлению. Глава Европарламента Дональд Туск только что заявил, что ждет от Джонсона письма с просьбой о продлении.
Информацию о том, что такое письмо будет направлено в субботу, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе. На основании этого послания Туск начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше. Эти консультации могут занять несколько дней, добавил собеседник агентства.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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