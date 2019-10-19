В Екатеринбурге два человека оказались под завалами грунта

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спасатели участвуют в поисках двух рабочих, попавших под обрушение грунта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева-Краснолесья", - говорится в сообщении.