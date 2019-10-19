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РИА Новости

В Екатеринбурге два человека оказались под завалами грунта

22:16 19.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Спасатели участвуют в поисках двух рабочих, попавших под обрушение грунта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева-Краснолесья", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточняют, что в поисках пострадавших спасатели вскрывают грунт с помощью шанцевого инструмента. В спасательных работах задействованы 11 человек личного состава и две единицы спецтехники.
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