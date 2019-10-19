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РИА Новости

Борисов допустил, что Турция может заинтересоваться российской авиацией

22:04 19.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребители Су-57, Су-34 и Су-35С выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Истребители Су-57, Су-34 и Су-35С выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Истребители Су-57, Су-34 и Су-35С выполняют полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов не исключил, что Турция может посмотреть в сторону российской боевой авиации нового поколения, но это будет зависеть от ряда факторов, в том числе взаимоотношений Анкары с Вашингтоном в этой сфере.
"Я думаю, выбор Турции будет основан на многих факторах: какие у них взаимоотношения будут дальше с Америкой... Почему бы нет? Я не исключаю, что они могут посмотреть в сторону российской боевой авиации нового поколения", - заявил Борисов журналистам, отвечая на вопрос об интересе турецкой стороны к российским Су-35 и Су-57.
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"Интерес был неподдельный во время МАКСа, как вы знаете, представительная делегация была. Но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту современную систему, как на них ни давили", - напомнил представитель российского кабмина.
"Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, ничто исключать нельзя", - добавил Борисов.
Говоря о том, какому именно российскому самолету турецкая сторона сейчас отдает предпочтение, он отметил, что это чисто технический вопрос. Вице-премьер напомнил также, что Су-35 хорошо себя проявил в ходе операции в Сирии.
"Признано, что это один из лучших самолетов поколения 4+. Сегодня многие страны ведут разработки самолетов пятого поколения, вряд ли кому-то возможно будет достичь тех характеристик, которые сегодня имеем мы. Пройдет, конечно, еще какое-то время", - уточнил он.
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Су-57С-400 «Триумф»Су-35ТурцияСирияРоссияБезопасностьВ мире
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