Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T21:54Z
https://ria.ru/20191019/1559985076.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152885/06/1528850644_0:0:2767:1556_1036x0_80_0_0_4d43e52d9d9c17b0709142e0cfa250e3.jpg
РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале в 2020 году вдвое увеличат финансирование дорожной деятельности

21:54 19.10.2019
88
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Финансирование дорожной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырастет в два раза, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Финансирование дорожной деятельности в округе в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырастет в два раза, а по сравнению с 2018 годом, – втрое. Благодаря этому, в следующем сезоне в муниципалитетах округа отремонтируют 180 километров дорог, на региональных трассах приведут в порядок 50 километров", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
11 октября, 17:29Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО представил регион на Ассамблее стран Арктического круга
Большой объем ремонтных работ ожидается в Приуральском районе – 41,8 километра, Салехарде – 24 километра. В Шурышкарском и Пуровском районах обновят почти по 20 километров дорог. Предстоит капитальный ремонт 50 километров региональных трасс. Ключевым проектом остается дорога Салехард-Надым. В конце следующего года по ней откроется сквозной проезд.
"Дороги - в числе наших ключевых приоритетов. Ямальцы обратили внимание, что на многих направлениях уже начаты работы, которые в следующем году прирастут значительными объемами и новыми километрами. Безусловно, это большой фронт работы, который мы должны выполнить за три года", – приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
Первый заместитель главы региона Алексей Ситников отметил, что дорожно-строительные работы на Ямале проводятся ежегодно, но настолько масштабно – впервые.
"В этом году существенно возросли объемы и появились новые задачи, связанные с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", – цитирует Ситникова пресс-служба.
Ямало-Ненецкий автономный округ
11 октября, 16:34Ямало-Ненецкий автономный округ
Власти Ямала решили вопрос с аварийным жилым фондом в селе Гыда
За летний сезон в округе приведено в нормативное состояние 57,8 километра региональных автодорог. Началась реконструкция автодороги Коротчаево – Новый Уренгой. Сейчас работы ведутся на 18-ти километровом участке со стороны города. В самом поселке Коротчаево до конца года обустроят тротуары и освещение. Работы по реконструкции продлятся три года, за которые необходимо привести в порядок 67,3 километра трассы, в том числе 32 мостовых сооружения.
Продолжаются работы на участке Надым – Салехард. В этом году завершено строительство 64 километра дороги в щебне, продолжается возведение последних девяти мостов, уточняется в сообщении.
200000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалАлексей СитниковОбщество
Рекомендуем
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
В московском метро разъяснили принцип формирования тарифов МЦД
РИА
Новости
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Новосибирские власти не согласны с данными Минтранса об убыточности метро
Ульяновск. Архивное фото
Ульяновская область вошла в число лидеров по выполнению "дорожного" проекта
Автомобильное движение в Москве
Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов
Лента
новостей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Госдуме отметили важность статьи губернатора Свердловской области
Умный крест от Ватикана
Электронные четки с "умным" крестом смогли взломать за 15 минут
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Экс-работник артели под Красноярском рассказал об условиях жизни вахтовиков
Кадр из мультфильма Вверх
СМИ: Композитор "Тайны Коко" и "Вверх" напишет музыку для нового Бэтмена
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Сирийские флаги над Раккой
В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Первый заместитель председателя правительства - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов рассказал в США, как Россия будет занимать при санкциях на госдолг
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае задержали мастера участка артели, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США
12:42Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
11:35СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
Лента новостейМолния