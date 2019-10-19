На Ямале в 2020 году вдвое увеличат финансирование дорожной деятельности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Финансирование дорожной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырастет в два раза, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Финансирование дорожной деятельности в округе в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, вырастет в два раза, а по сравнению с 2018 годом, – втрое. Благодаря этому, в следующем сезоне в муниципалитетах округа отремонтируют 180 километров дорог, на региональных трассах приведут в порядок 50 километров", - говорится в сообщении.

Большой объем ремонтных работ ожидается в Приуральском районе – 41,8 километра, Салехарде – 24 километра. В Шурышкарском и Пуровском районах обновят почти по 20 километров дорог. Предстоит капитальный ремонт 50 километров региональных трасс. Ключевым проектом остается дорога Салехард-Надым. В конце следующего года по ней откроется сквозной проезд.

"Дороги - в числе наших ключевых приоритетов. Ямальцы обратили внимание, что на многих направлениях уже начаты работы, которые в следующем году прирастут значительными объемами и новыми километрами. Безусловно, это большой фронт работы, который мы должны выполнить за три года", – приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.

Первый заместитель главы региона Алексей Ситников отметил, что дорожно-строительные работы на Ямале проводятся ежегодно, но настолько масштабно – впервые.

"В этом году существенно возросли объемы и появились новые задачи, связанные с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", – цитирует Ситникова пресс-служба.

За летний сезон в округе приведено в нормативное состояние 57,8 километра региональных автодорог. Началась реконструкция автодороги Коротчаево – Новый Уренгой. Сейчас работы ведутся на 18-ти километровом участке со стороны города. В самом поселке Коротчаево до конца года обустроят тротуары и освещение. Работы по реконструкции продлятся три года, за которые необходимо привести в порядок 67,3 километра трассы, в том числе 32 мостовых сооружения.