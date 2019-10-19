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РИА Новости

Власти Ливана не будут вводить новых налогов для пополнения бюджета

21:45 19.10.2019 (обновлено: 00:44 20.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстрация в Бейруте
Демонстрация в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Демонстрация в Бейруте. Архивное фото
ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Правительство Ливана пополнит бюджет без введения каких-либо новых налогов или сборов, сообщил в субботу министр финансов Ливана Али Хассан Халиль после экстренной встречи у премьер-министра Саада Харири по поводу мер для преодоления экономического кризиса в стране.
"На встрече с премьером Харири подтвердили, что пополнение бюджета будет происходить без введения каких-либо новых налогов или сборов, а также отмену всех предлагаемых проектов в этой связи от любой из сторон, и принятие серьезных реформистских планов с участием банковского и других секторов, чтобы не накладывать никаких обязательств на людей и даже небольших налогов", - написал Халиль в микроблоге в социальной сети Twitter.
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В субботу Харири провел встречу с рядом министров, включая министров финансов и промышленности, чтобы обсудить меры по преодолению экономического кризиса в стране, спровоцировавшего массовые антиправительственные демонстрации. В пятницу вечером премьер дал правительству 72 часа, чтобы разработать такие меры.
Президент Ливана Мишель Аун в пятницу повстречался с участниками акций протеста, заявив, что "понимает их чувства". Как отметил Аун в микроблоге в социальной сети Twitter, "будет обнадеживающее решение" ливанского кризиса.
Как ожидается, кабинет министров Ливана соберется в воскресенье, чтобы обсудить пути выхода из критической ситуации.
В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.
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Протесты вызваны решением кабинета министров Ливана, ранее одобрившего введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Ливанский премьер дал правительству 72 часа, чтобы предложить план выхода из кризиса.
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