Власти Ливана не будут вводить новых налогов для пополнения бюджета

ДОХА, 19 окт - РИА Новости. Правительство Ливана пополнит бюджет без введения каких-либо новых налогов или сборов, сообщил в субботу министр финансов Ливана Али Хассан Халиль после экстренной встречи у премьер-министра Саада Харири по поводу мер для преодоления экономического кризиса в стране.

"На встрече с премьером Харири подтвердили, что пополнение бюджета будет происходить без введения каких-либо новых налогов или сборов, а также отмену всех предлагаемых проектов в этой связи от любой из сторон, и принятие серьезных реформистских планов с участием банковского и других секторов, чтобы не накладывать никаких обязательств на людей и даже небольших налогов", - написал Халиль в микроблоге в социальной сети Twitter

В субботу Харири провел встречу с рядом министров, включая министров финансов и промышленности, чтобы обсудить меры по преодолению экономического кризиса в стране, спровоцировавшего массовые антиправительственные демонстрации. В пятницу вечером премьер дал правительству 72 часа, чтобы разработать такие меры.

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу повстречался с участниками акций протеста, заявив, что "понимает их чувства". Как отметил Аун в микроблоге в социальной сети Twitter, "будет обнадеживающее решение" ливанского кризиса.

Как ожидается, кабинет министров Ливана соберется в воскресенье, чтобы обсудить пути выхода из критической ситуации.

В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.