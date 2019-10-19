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РИА Новости

Детский омбудсмен рассказал о семье девочки-маугли из Орловской области

21:41 19.10.2019 (обновлено: 22:45 19.10.2019)
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© Fotolia / katya_naumovaРебенок
Ребенок
© Fotolia / katya_naumova
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Девочка-маугли из Орловской области росла в благополучной семье, заявил местный омбудсмен по правам ребенка Владимир Поляков.
Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что в Орле в больницу поступила девочка в истощенном состоянии и задержкой психомоторного развития. Отмечалось, что в ее семье воспитывались восемь детей, их изъяли и поместили в специализированное учреждение.
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Местное издание "ОрелТаймс" сообщало, что мать ребенка — алкоголичка, которая якобы продавала ее за бутылку водки в сексуальное рабство.
Поляков не подтвердил эту информацию.

"Опрашивали детишек старших, которые находятся в интернате. <…> Они взрослые. Мне говорят, что они даже мысли не допускают, что такое могло быть", — заявил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что результаты экспертизы еще не готовы, но, по мнению Полякова, "все склоняются к тому, что кто-то немного приврал".
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Детский омбудсмен также рассказал, что девочка была инвалидом с рождения. Ее семья жила в деревенском доме и вела большое хозяйство.
"Все проблемы начались весной этого года, когда у отца все проблемы обострились, он попал в больницу. Возникли вопросы, связанные с тем, что одной матери восьмерых да еще девчонку-инвалида тянуть, конечно, было непросто", — рассказал он.
Отец ребенка умер в июне этого года от онкологического заболевания.
В настоящий момент ведется проверка, следователи возбудили против сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уголовное дело о халатности.
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