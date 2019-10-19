Детский омбудсмен рассказал о семье девочки-маугли из Орловской области

Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочь Дети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.