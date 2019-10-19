Детский омбудсмен рассказал о семье девочки-маугли из Орловской области

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Девочка-маугли из Орловской области росла в благополучной семье, заявил местный омбудсмен по правам ребенка Владимир Поляков.
Ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что в Орле в больницу поступила девочка в истощенном состоянии и задержкой психомоторного развития. Отмечалось, что в ее семье воспитывались восемь детей, их изъяли и поместили в специализированное учреждение.
2 апреля, 12:29РИА НовостиРебенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
Местное издание "ОрелТаймс" сообщало, что мать ребенка — алкоголичка, которая якобы продавала ее за бутылку водки в сексуальное рабство.
Поляков не подтвердил эту информацию.
"Опрашивали детишек старших, которые находятся в интернате. <…> Они взрослые. Мне говорят, что они даже мысли не допускают, что такое могло быть", — заявил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что результаты экспертизы еще не готовы, но, по мнению Полякова, "все склоняются к тому, что кто-то немного приврал".
Детский омбудсмен также рассказал, что девочка была инвалидом с рождения. Ее семья жила в деревенском доме и вела большое хозяйство.
"Все проблемы начались весной этого года, когда у отца все проблемы обострились, он попал в больницу. Возникли вопросы, связанные с тем, что одной матери восьмерых да еще девчонку-инвалида тянуть, конечно, было непросто", — рассказал он.
Отец ребенка умер в июне этого года от онкологического заболевания.
В настоящий момент ведется проверка, следователи возбудили против сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уголовное дело о халатности.