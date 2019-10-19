Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ЧП в Красноярском крае

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае, он молится за души погибших и здоровье пострадавших, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Главк МЧС по краю в субботу сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.