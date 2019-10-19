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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ЧП в Красноярском крае

21:33 19.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Красноярском крае, он молится за души погибших и здоровье пострадавших, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Главк МЧС по краю в субботу сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.
"Святейший Патриарх Кирилл скорбит о погибших в Красноярском крае, молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших", - сообщил Легойда в субботу в своем Telegram-канале.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 20:34РИА Новости
Пострадавший при прорыве дамбы в Красноярском крае рассказал о трагедии
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Религия и мировоззрениеПрорыв дамбы в Красноярском краеВладимир ЛегойдаПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Красноярский крайКурагинский районПроисшествия
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Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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