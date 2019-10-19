Россия и Сербия удовлетворены сотрудничеством по линии межправкомиссии

БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Сербия и Россия удовлетворены взаимодействием по линии межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщил в субботу сербский МИД.

Соответствующее заявление распространено по итогам встречи в Белграде первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича и вице-премьера РФ Юрия Борисова, являющихся сопредседателями МПК.

"Стороны провели переговоры о предстоящих мероприятиях в рамках МПК. Выражено взаимное удовлетворение развитием сотрудничества в рамках Комитета", - говорится в документе.

Отмечается, что Дачич также проинформировал Борисова о ситуации в Косово и Метохии после недавно проведенных там парламентских выборов, а также и о перспективах продолжения диалога с косовскими албанцами.