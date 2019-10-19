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РИА Новости

Россия и Сербия удовлетворены сотрудничеством по линии межправкомиссии

21:13 19.10.2019
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© Fotolia / krutenyukВид с воздуха на Белград, Сербия
Вид с воздуха на Белград, Сербия
© Fotolia / krutenyuk
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт — РИА Новости. Сербия и Россия удовлетворены взаимодействием по линии межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщил в субботу сербский МИД.
Соответствующее заявление распространено по итогам встречи в Белграде первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича и вице-премьера РФ Юрия Борисова, являющихся сопредседателями МПК.
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"Стороны провели переговоры о предстоящих мероприятиях в рамках МПК. Выражено взаимное удовлетворение развитием сотрудничества в рамках Комитета", - говорится в документе.
Отмечается, что Дачич также проинформировал Борисова о ситуации в Косово и Метохии после недавно проведенных там парламентских выборов, а также и о перспективах продолжения диалога с косовскими албанцами.
"Министр Дачич еще раз выразил благодарность Российской Федерации за поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии, а также за поддержку решению вопроса Косово и Метохии путем диалога", - сообщил МИД Сербии.
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