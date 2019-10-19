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РИА Новости

Вучич сравнил сербский бренди и французский коньяк

21:04 19.10.2019
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© Fotolia / shaiithБокал с коньяком
Бокал с коньяком
© Fotolia / shaiith
Бокал с коньяком. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич похвалил производимый в стране алкоголь во время выступления перед СМИ вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Вучич отметил, что Сербия 25 октября подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), что позволит стране экспортировать на этот рынок ежегодно 90 тысяч литров виньяка (сербского бренди).
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"Люди смогут распробовать сербский виньяк, 90 тысяч литров сербского виньяка. Я думаю, что он намного лучше многих сортов французского коньяка", - заявил Вучич журналистам.
Увидев реакцию аудитории сербский лидер добавил: "Вы можете смеяться надо мной, а я абсолютно серьезен, когда говорю об этом. Русские смогут это оценить".
По его словам, за счет доходов от этих поставок "будут жить многие люди".
Виньяк - единое название для семейства бренди, производимого в балканском регионе. Он является популярным в Сербии алкогольным напитком.
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