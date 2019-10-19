Вучич сравнил сербский бренди и французский коньяк

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич похвалил производимый в стране алкоголь во время выступления перед СМИ вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Вучич отметил, что Сербия 25 октября подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), что позволит стране экспортировать на этот рынок ежегодно 90 тысяч литров виньяка (сербского бренди).

"Люди смогут распробовать сербский виньяк, 90 тысяч литров сербского виньяка. Я думаю, что он намного лучше многих сортов французского коньяка", - заявил Вучич журналистам.

Увидев реакцию аудитории сербский лидер добавил: "Вы можете смеяться надо мной, а я абсолютно серьезен, когда говорю об этом. Русские смогут это оценить".

По его словам, за счет доходов от этих поставок "будут жить многие люди".