Строительство центра ядерных исследований в Сербии могут начать в 2020 году

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Власти Сербии и Росатом могут начать строительство крупнейшего центра ядерных исследований в мирных целях уже в следующем году, заявил РИА Новости министр по инновациям страны Ненад Попович.

Соглашение между правительством РФ и кабмином Сербии о сотрудничестве в сооружении центра ядерной науки, технологий и инноваций на территории страны было подписано в ходе визита премьера России в Белград.

"Центр ядерных исследований, который будет заниматься мирным атомом, является одним из важнейших явлений для Сербии. Прежде всего, он будет действовать в сфере медицины, сельского хозяйства, науки и работы с новыми материалами и технологиями. Поэтому центр проектируется как инновационный, включающий в себя новейшие процессы цифровизации", - заявил сербский министр агентству.

"Мы хотим совместно с Росатомом создать самый современный центр в Европе, где наши специалисты, эксперты, ученые и инноваторы смогут обучаться и затем использовать полученные знания. Пользу от этого будет иметь не только Сербия, но и весь регион. Венгрия и Болгария уже выразили интерес. Они также хотят быть партнерами и участниками в этом центре", - отметил Попович.

По его словам, после подписания соглашения начнется разработка проекта и выбор места для строительства центра.