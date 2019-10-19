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РИА Новости

Россия надеется на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

20:49 19.10.2019
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© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкСу-35 пилотажной группы "Соколы России" во Владивостоке
Су-35 пилотажной группы Соколы России во Владивостоке
© РИА Новости / Антон Балашов
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Су-35 пилотажной группы "Соколы России" во Владивостоке. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия надеется, что решение о реализации контракта по поставкам истребителей Су-35 Индонезии будет принято в обозримом будущем, заявил в субботу глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Су-35 - тема не закрытая, будем говорить о развитии. Мы надеемся на исполнение этого контракта в обозримом будущем - надеюсь, что примется решение по реализации этого контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о том, когда будет подписан контракт на поставку Су-35 Индонезии.
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Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФСу-35РоссияИндонезияБезопасностьВ мире
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