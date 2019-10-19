Россия надеется на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия надеется, что решение о реализации контракта по поставкам истребителей Су-35 Индонезии будет принято в обозримом будущем, заявил в субботу глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Су-35 - тема не закрытая, будем говорить о развитии. Мы надеемся на исполнение этого контракта в обозримом будущем - надеюсь, что примется решение по реализации этого контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о том, когда будет подписан контракт на поставку Су-35 Индонезии.