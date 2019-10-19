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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Медведев призвал не превращать историю в предмет политических манипуляций

20:42 19.10.2019 (обновлено: 21:02 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Переписывание истории часто приобретает отвратительные формы, хотя история не должна быть предметом политических торгов, заявил в субботу в Белграде председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"История - штука противоречивая. Люди любят эту историю переписывать. Подчас это приобретает отвратительные формы. Особенно, когда это касается событий в отношении которых не должно быть споров", - сказал он.
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Медведев указал, что никто не против исторической науки. "Никто не против разных точек зрения. Но есть черные страницы, есть светлые страницы. И вот это не должно быть предметом политического торга, манипуляций. Это всецело относится к таким событиям, как освобождение Белграда, победы во Второй мировой войне", - заявил премьер.
Он добавил, что самое главное - оценка жертв, которые были принесены на алтарь освобождения стран и народов.
По его словам, народы являются истинными творцами истории. "И вот эти народы 75 лет назад победили здесь фашизм, избавили Европу от того, что было: концентрационные лагеря, казни, рабство", - заявил Медведев.
Премьер РФ указал на важность сохранения исторической правды. "Важно, чтобы именно молодежь понимала, насколько ценен мир и сколько сделали наши предки, чтобы он пришел на нашу землю", - заключил он.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)Дмитрий МедведевСербияРоссияВ мире
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