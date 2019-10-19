Медведев призвал не превращать историю в предмет политических манипуляций

80 лет с начала Второй мировой войны

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Переписывание истории часто приобретает отвратительные формы, хотя история не должна быть предметом политических торгов, заявил в субботу в Белграде председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"История - штука противоречивая. Люди любят эту историю переписывать. Подчас это приобретает отвратительные формы. Особенно, когда это касается событий в отношении которых не должно быть споров", - сказал он.

Медведев указал, что никто не против исторической науки. "Никто не против разных точек зрения. Но есть черные страницы, есть светлые страницы. И вот это не должно быть предметом политического торга, манипуляций. Это всецело относится к таким событиям, как освобождение Белграда, победы во Второй мировой войне", - заявил премьер.

Он добавил, что самое главное - оценка жертв, которые были принесены на алтарь освобождения стран и народов.

По его словам, народы являются истинными творцами истории. "И вот эти народы 75 лет назад победили здесь фашизм, избавили Европу от того, что было: концентрационные лагеря, казни, рабство", - заявил Медведев.