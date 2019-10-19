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РИА Новости

Пострадавший при прорыве дамбы в Красноярском крае рассказал о трагедии

20:34 19.10.2019 (обновлено: 21:09 19.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. После разрушения дамбы в Красноярском крае здание общежития "плавало как плот", рассказал телеканалу "Звезда" Андрей, пострадавший при прорыве.
"Мы плавали по всему поселку, получается. Я смотрю в окно — повсюду бревна, штольни, грязь", — рассказал он.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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По словам Андрея, он мог вылезти через окно либо ждать, пока общежитие "рассыплется".
В субботу утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Четырех-пятиметровая волна глины, камней и грязи затопила два рабочих общежития на 40 человек каждое.
В результате трагедии погибли 15 человек, еще 14 пострадали, шесть человек остаются пропавшими без вести. Понедельник в Красноярском крае объявили днем траура.
Следственный комитет провел обыски в офисе золотодобывающей компании, рабочие которой погибли при ЧП. Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ.
По данным источника РИА Новости, речь идет о холдинге "Сибзолото", которому принадлежит дамба.
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