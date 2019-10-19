Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Если России и Сербия начнут использовать идеологические клише, то отношения между странами испортятся, заявил в субботу в Белграде председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Наша задача - сделать эти отношения максимально доверительными, но максимально прагматическими. Это главное. Если они будут прагматичными, у них есть будущее. Если мы будем пытаться использовать идеологические клише, то, скорее всего, эти отношения испортятся", - сказал он.