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РИА Новости

Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии

20:30 19.10.2019 (обновлено: 21:02 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Если России и Сербия начнут использовать идеологические клише, то отношения между странами испортятся, заявил в субботу в Белграде председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Наша задача - сделать эти отношения максимально доверительными, но максимально прагматическими. Это главное. Если они будут прагматичными, у них есть будущее. Если мы будем пытаться использовать идеологические клише, то, скорее всего, эти отношения испортятся", - сказал он.
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Белград (округ)Дмитрий МедведевСербияРоссияВ мире
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