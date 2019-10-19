Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии

Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Товарооборот России и Сербии продолжит расти во всех сферах, в том числе цифровизации и инноваций, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита премьера России Дмитрия Медведева в субботу.

Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики.

"Наш товарооборот из года в год растет, в 2018 году достиг 3.06 миллиарда долларов, на 18,6% больше чем в 2017. Во всех сферах наш товарооборот растет. Уверен, что большими стараниями премьера Медведева и премьера (Сербии Аны – ред.) Брнабич у нас будет еще больший оборот в сфере интернета, софтвера, цифровизации", - заявил президент Сербии.

Он отметил, что для Белграда очень важным является и намеченное на 25 октября подписание соглашения о беспошлинной торговле с ЕАЭС.

Вучич и Медведев днем присутствовали на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ проходит на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.