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РИА Новости

Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии

20:28 19.10.2019 (обновлено: 21:03 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде
Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Товарооборот России и Сербии продолжит расти во всех сферах, в том числе цифровизации и инноваций, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита премьера России Дмитрия Медведева в субботу.
Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики.
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"Наш товарооборот из года в год растет, в 2018 году достиг 3.06 миллиарда долларов, на 18,6% больше чем в 2017. Во всех сферах наш товарооборот растет. Уверен, что большими стараниями премьера Медведева и премьера (Сербии Аны – ред.) Брнабич у нас будет еще больший оборот в сфере интернета, софтвера, цифровизации", - заявил президент Сербии.
Он отметил, что для Белграда очень важным является и намеченное на 25 октября подписание соглашения о беспошлинной торговле с ЕАЭС.
Вучич и Медведев днем присутствовали на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ проходит на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.
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В рамках визита прошли отдельные встречи Медведева с Вучичем и премьером республики Аной Брнабич. Как сообщала ранее пресс-служба российского кабмина, в ходе предстоящих переговоров стороны предполагают обсудить весь комплекс российско-сербских торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений.
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Александр ВучичБелград (округ)Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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