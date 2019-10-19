Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна. Архивное фото

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна

АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним не вносил имя главы раскольничьей церкви Украины Епифания в диптих - перечень поместных церквей - и не поминал его на совместной литургии с Константинопольским патриархом Варфоломеем в субботу в Салониках, заявил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.

Многие церковные СМИ писали, что Иероним в субботу при молитвенном поминовении глав поместных церквей назовет имя Епифания Думенко, что означало бы официальное признание раскольничьей ПЦУ как 15-й поместной церкви. Иероним ни разу не упомянул украинского раскольника. Однако Варфоломей после совместной литургии поблагодарил греческого архиепископа за то, что "вписал в диптих имя блаженнейшего митрополита Киева и всей Украины Епифания".

"Нет, конечно, он не вносил Епифания в диптих", - заявил собеседник агентства.

"Патриарх таким образом подталкивает греческую церковь в этом направлении, чтобы она признала ПЦУ", - сказал он.

"Архиепископ Иероним не упоминал Епифания. Он был на совместной литургии. Патриарх Варфоломей зачитал диптих. Архиепископ не брал диптих, чтобы зачитывать его, и не упоминал ни разу Епифания", - сказал источник.

Официального решения о признании "новой церкви" Украины нет, подчеркнул он.

По его словам, не исключено, что скоро будет объявлено о созыве еще одного внеочередного архиерейского собора по украинскому вопросу, который в течение трех дней будет обсуждать вопрос.

Собеседник агентства также пояснил порядок внесения изменений в диптих.

"Для этого необходимо четкое решение архиерейского собора. Такого решения нет. Его должен также подтвердить Постоянный Синод, и затем синодальная комиссия внести в диптих имена, будь то святых или предстоятелей церквей. Этот диптих зачитывается во всех церквях по всей Греции. Такого решения еще нет. Только если будут решения собора и синода, внесут изменения в диптих",- сказал собеседник агентства.

Обновленный диптих издается каждый год в декабре. "Чтобы Епифаний и его церковь были признаны автокефальной церковью и внесены в диптих, необходимо соблюдать вот этот порядок", - вновь подчеркнул источник.