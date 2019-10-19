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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих

20:23 19.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБлаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна. Архивное фото
АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним не вносил имя главы раскольничьей церкви Украины Епифания в диптих - перечень поместных церквей - и не поминал его на совместной литургии с Константинопольским патриархом Варфоломеем в субботу в Салониках, заявил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
Многие церковные СМИ писали, что Иероним в субботу при молитвенном поминовении глав поместных церквей назовет имя Епифания Думенко, что означало бы официальное признание раскольничьей ПЦУ как 15-й поместной церкви. Иероним ни разу не упомянул украинского раскольника. Однако Варфоломей после совместной литургии поблагодарил греческого архиепископа за то, что "вписал в диптих имя блаженнейшего митрополита Киева и всей Украины Епифания".
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"Нет, конечно, он не вносил Епифания в диптих", - заявил собеседник агентства.
"Патриарх таким образом подталкивает греческую церковь в этом направлении, чтобы она признала ПЦУ", - сказал он.
"Архиепископ Иероним не упоминал Епифания. Он был на совместной литургии. Патриарх Варфоломей зачитал диптих. Архиепископ не брал диптих, чтобы зачитывать его, и не упоминал ни разу Епифания", - сказал источник.
Официального решения о признании "новой церкви" Украины нет, подчеркнул он.
По его словам, не исключено, что скоро будет объявлено о созыве еще одного внеочередного архиерейского собора по украинскому вопросу, который в течение трех дней будет обсуждать вопрос.
Собеседник агентства также пояснил порядок внесения изменений в диптих.
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"Для этого необходимо четкое решение архиерейского собора. Такого решения нет. Его должен также подтвердить Постоянный Синод, и затем синодальная комиссия внести в диптих имена, будь то святых или предстоятелей церквей. Этот диптих зачитывается во всех церквях по всей Греции. Такого решения еще нет. Только если будут решения собора и синода, внесут изменения в диптих",- сказал собеседник агентства.
Обновленный диптих издается каждый год в декабре. "Чтобы Епифаний и его церковь были признаны автокефальной церковью и внесены в диптих, необходимо соблюдать вот этот порядок", - вновь подчеркнул источник.
По его словам, в сложившейся ситуации очень важно, что Синод Русской православной церкви не принял "жесткого решения" после заседания архиерейского собора Элладской церкви.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Русская православная церковьСалоникиГрецияАфиныВ мире
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