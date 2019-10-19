Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T12:58Z
https://ria.ru/20191019/1559968342.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/144805/30/1448053072_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_4eef1ba2e45828abfd6eee98c5445f91.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Варфоломей заявил о внесении архиепископом Афинским ПЦУ в диптих

12:58 19.10.2019
1191
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей благодарит архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима за признание прав патриарха на предоставление автокефалии и внесение ПЦУ Епифания Думенко в диптих православных церквей. Сам Иероним не высказался по этому поводу.
В субботу Иероним и Варфоломей провели совместную литургию В храме Панагия Ахиропиитос в Салониках. Прямую трансляцию литургии вел третий канал общественного телевидения Греции ERT-3. Варфоломей, выступая с приветственным словом в завершение литургии, поблагодарил архиепископа Иеронима за признание "новой церкви".
Вселенский патриарх Варфоломей
14 октября, 14:01Религия и мировоззрение
Патриарх Варфоломей назвал "историческим" решение Собора Элладской церкви
"Будучи на высоте положения, вы заявили на соборе в вашем выступлении о каноничности действий Вселенского патриархата и внесении в диптих имя блаженнейшего митрополита Киева и всей Украины Епифания. Речь идёт об удовлетворении справедливых требований, имевшихся на протяжении годов, и исцелении находившихся в расколе миллионов людей", - сказал Варфоломей. "Мы с ждём с радостью визита братского митрополита, чтобы увидели украинские наши братья, что греки, учившие их вере и грамоте, открывают вновь свои объятия", - сказал патриарх.
Сам Иероним не выступал со словом и ничего не ответил. При этом он не зачитывал и диптих, который на литургии зачитали дважды.
Первый раз диптих зачитал патриарх Варфоломей, второй - греческий священник.
Как пояснили ранее РИА Новости богословы, официальным признание ПЦУ станет только в том случае, если имя Епифания назовет предстоятель греческой церкви Во время молитвенного поминовения.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
19 августа, 18:05Религия и мировоззрение
В РПЦ допустили, что патриарх Варфоломей решил объединить всех раскольников
Молитвенное поминовение глав поместных православных церквей в соответствии с их местом в диптихе - перечне поместных церквей - является признанием поместной церкви и воплощением единства православной церкви. Сейчас несколько греческих митрополитов поминают Епифания.
По словам источников в церковных кругах, на архиепископа Иеронима оказывается сильное давление с целью признания ПЦУ.
Помимо многочисленных архиереев на богослужении присутствовали члены правительства Греции, региональных властей, представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. На литургии присутствовал Эвангелос Венизелос - бывший министр иностранных дел Греции, первым из европейских чиновников поехавший после госпереворота на Украине в 2014 году приветствовать новый режим. Тогда это стало легитимацией нового украинского правительства. Госпереворот произошел в период председательства Греции в Евросоюзе и, по мнению ряда обозревателей, стал главным итогом греческого председательства.
71001230
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)СалоникиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Лента
новостей
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В МВД раскрыли подробности ДТП с "пьяным" мальчиком под Кировом
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима
Серийный маньяк Валерий Макаренков. Кадр из оперативной съемки
Кузьминский душитель: как маньяк-велосипедист 27 лет охотился на девушек
Сотрудник полиции
В Петербурге иностранец изнасиловал продавщицу, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
19:20Медведев рассказал о выигрыше российских и сербских аграриев от санкций ЕС
19:13Путин и Меркель обсудили нормандский саммит и ситуацию в Сирии
19:11Вучич выразил соболезнования в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
19:10Эксперт прокомментировал отказ Джонсона от обращения по отсрочке Brexit
19:07В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
19:04Представительство ЕС в России выразило соболезнования в связи с ЧП с дамбой
18:57Путин и Вучич договорились о передаче России картин Рериха
Лента новостейМолния