Варфоломей заявил о внесении архиепископом Афинским ПЦУ в диптих

АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей благодарит архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима за признание прав патриарха на предоставление автокефалии и внесение ПЦУ Епифания Думенко в диптих православных церквей. Сам Иероним не высказался по этому поводу.

В субботу Иероним и Варфоломей провели совместную литургию В храме Панагия Ахиропиитос в Салониках. Прямую трансляцию литургии вел третий канал общественного телевидения Греции ERT-3. Варфоломей, выступая с приветственным словом в завершение литургии, поблагодарил архиепископа Иеронима за признание "новой церкви".

"Будучи на высоте положения, вы заявили на соборе в вашем выступлении о каноничности действий Вселенского патриархата и внесении в диптих имя блаженнейшего митрополита Киева и всей Украины Епифания. Речь идёт об удовлетворении справедливых требований, имевшихся на протяжении годов, и исцелении находившихся в расколе миллионов людей", - сказал Варфоломей. "Мы с ждём с радостью визита братского митрополита, чтобы увидели украинские наши братья, что греки, учившие их вере и грамоте, открывают вновь свои объятия", - сказал патриарх.

Сам Иероним не выступал со словом и ничего не ответил. При этом он не зачитывал и диптих, который на литургии зачитали дважды.

Первый раз диптих зачитал патриарх Варфоломей, второй - греческий священник.

Как пояснили ранее РИА Новости богословы, официальным признание ПЦУ станет только в том случае, если имя Епифания назовет предстоятель греческой церкви Во время молитвенного поминовения.

Молитвенное поминовение глав поместных православных церквей в соответствии с их местом в диптихе - перечне поместных церквей - является признанием поместной церкви и воплощением единства православной церкви. Сейчас несколько греческих митрополитов поминают Епифания.

По словам источников в церковных кругах, на архиепископа Иеронима оказывается сильное давление с целью признания ПЦУ.