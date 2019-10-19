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РИА Новости

Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле

20:19 19.10.2019 (обновлено: 21:03 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия и Сербия в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Белград заключили соглашение о фитосанитарном контроле.
В субботу замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Бранислав Недимович подписали соглашение между правительствами РФ и Сербии "о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".
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Документом регулируются условия и фитосанитарные требования поставок плодоовощной продукции на рынки двух стран. Соглашение позволит, в том числе увеличить товарооборот, ускорить и упростить процедуру прохождения таких товаров через границу.
Ранее в министерстве сельского, лесного и водного хозяйства Сербии РИА Новости сообщили, что планируемое к подписанию соглашение о фитосанитарном контроле имеет большое значение для сербских производителей. В ведомстве отметили, что в этом документе более четким, точным и обязательным образом определяются фитосанитарные условия и процедуры обеих стран при экспорте и импорте.
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Сергей ЛевинБелград (округ)СербияРоссияЭкономика
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