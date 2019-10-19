Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия и Сербия в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Белград заключили соглашение о фитосанитарном контроле.

В субботу замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и министр сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Бранислав Недимович подписали соглашение между правительствами РФ и Сербии "о сотрудничестве в области карантина и защиты растений".

Документом регулируются условия и фитосанитарные требования поставок плодоовощной продукции на рынки двух стран. Соглашение позволит, в том числе увеличить товарооборот, ускорить и упростить процедуру прохождения таких товаров через границу.