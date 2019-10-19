Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Сербия обновила военную авиацию истребителями и новыми вертолетами с помощью России, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в субботу.

Глава правительства России находится в Сербии, где принимает участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проводит переговоры с руководством республики.

"Благодаря вашей помощи и нашему экономическому развитию, мы от ни одного МиГ-29 смогли дойти до 14 МиГ-29 и в этом году купить новых 19 вертолетов", - заявил президент Сербии.

Вучич и Медведев днем присутствовали на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ проходил на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. Минобороны Сербии ранее сообщало, что в рамках смотра будет продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.