Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского Руслан Волынец заявил, что сторона защиты не согласна с решением Высшего антикоррупционного суда и будет его оспаривать.
Ранее в субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов.
"Мы не согласны с таким решением суда. Мы точно будем его обжаловать. Считаем, что суд не имел оснований выбирать именно такую меру пресечения ", - цитирует украинское издание "Громадское" Волынца.
Он добавил, что доволен уменьшением размера залога, но считает, что поручительство была бы достаточным мерой пресечения. По словам адвоката, несмотря на то, что сторона защиты не согласна с постановлением, за Гладковского все равно будут вносить залог. Прокуроры заявили, что после ознакомления с полным текстом постановления решат, оспаривать ли сумму залога.
В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания. Меру пресечения Гладковскому начали избирать в пятницу, однако суд объявил перерыв.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.