Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Адвокат бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского Руслан Волынец заявил, что сторона защиты не согласна с решением Высшего антикоррупционного суда и будет его оспаривать.

Ранее в субботу Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского на 60 суток с альтернативой залога в 421 тысячу долларов.

"Мы не согласны с таким решением суда. Мы точно будем его обжаловать. Считаем, что суд не имел оснований выбирать именно такую меру пресечения ", - цитирует украинское издание " Громадское " Волынца.

Он добавил, что доволен уменьшением размера залога, но считает, что поручительство была бы достаточным мерой пресечения. По словам адвоката, несмотря на то, что сторона защиты не согласна с постановлением, за Гладковского все равно будут вносить залог. Прокуроры заявили, что после ознакомления с полным текстом постановления решат, оспаривать ли сумму залога.

В четверг интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Гладковский пытался выехать из страны, его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В ведомстве подтвердили задержание Гладковского. Бывший первый замсекретаря СНБО объявил голодовку из-за задержания. Меру пресечения Гладковскому начали избирать в пятницу, однако суд объявил перерыв.