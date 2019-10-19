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РИА Новости

Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере

20:10 19.10.2019 (обновлено: 20:40 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
 Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере, в них вложены уже немалые деньги, заявил в субботу председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Российский премьер рассказал, что есть очень крупные компании, которые работают в Сербии, которые дают значительную часть объемов поступлений в государственный бюджет. Также, по его словам, есть компании поменьше, "но от этого не менее ценен их вклад в общее развитие".
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"Мы сегодня говорили об энергетических проектах, очевидно, что мы будем их дальше развивать, потому что в них уже вложено немалое количество денег", - сказал Медведев.
Он указал, что это касается и нефтяной и газовой сферы. "Все мы ждем запуска "Турецкого потока"… Я уверен, что этот проект заработает, там остались небольшие работы", - добавил он.
Также он отметил, что этот проект создаст много рабочих мест, а главное - много доходов. “В том числе для наших друзей в Сербии”, - сказал Медведев.
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Белград (округ)Дмитрий МедведевСербияРоссияЭкономика
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