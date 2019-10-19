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РИА Новости

Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"

20:00 19.10.2019 (обновлено: 21:59 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.
"Да, у нас есть такие связи с ними по "Панцирям" - заявил Борисов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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Однако на вопрос о наличии конкретного контракта на поставки таких комплексов вице-премьер не ответил.
"Вы знаете, что мы боевую авиацию - Миг-29 - ремонтируем и модернизируем до уровня четвертого поколения. Сегодня на параде (в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков - ред.), как вы видели, летали наши самолеты. Они (сербские партнеры - ред.) довольны", - отметил Борисов.
На просьбу уточнить, обсуждалась ли на субботних переговорах в Белграде тема покупки российских комплексов ПВО, он добавил: "Само по себе то, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше 600 миллионов долларов, говорит о многом".
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"Такого пакета заказов, просто исходя из численности армии, ни у одной страны нет. У нас очень тесные взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. Я думаю, они и в дальнейшем будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых боеспособных армий на Балканах. Сегодняшний парад много показал", - заключил вице-премьер РФ.
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Белград (округ)СербияРоссияБезопасность
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