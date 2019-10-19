Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, говоря о сообщениях про заинтересованность Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил, что у РФ есть с сербами связи по этому виду вооружений.

"Да, у нас есть такие связи с ними по "Панцирям" - заявил Борисов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако на вопрос о наличии конкретного контракта на поставки таких комплексов вице-премьер не ответил.

"Вы знаете, что мы боевую авиацию - Миг-29 - ремонтируем и модернизируем до уровня четвертого поколения. Сегодня на параде (в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков - ред.), как вы видели, летали наши самолеты. Они (сербские партнеры - ред.) довольны", - отметил Борисов.

На просьбу уточнить, обсуждалась ли на субботних переговорах в Белграде тема покупки российских комплексов ПВО, он добавил: "Само по себе то, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше 600 миллионов долларов, говорит о многом".