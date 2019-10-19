Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии

Вид на Стари Град в Белграде, Сербия . Архивное фото

Вид на Стари Град в Белграде, Сербия

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ и министерство экономики Сербии подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских производств в республике, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

В присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича папками обменялись замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев и глава Минэкономики Сербии Горан Кнежевич.

Как уточняется в материалах к визиту Медведева в Сербию, речь идет о возможности размещения российских производств в особых экономических зонах (ОЭЗ) Сербии.