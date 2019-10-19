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РИА Новости

Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии

19:57 19.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид на Стари Град в Белграде, Сербия
Вид на Стари Град в Белграде, Сербия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вид на Стари Град в Белграде, Сербия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ и министерство экономики Сербии подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских производств в республике, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
В присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича папками обменялись замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев и глава Минэкономики Сербии Горан Кнежевич.
Как уточняется в материалах к визиту Медведева в Сербию, речь идет о возможности размещения российских производств в особых экономических зонах (ОЭЗ) Сербии.
"Подписание меморандума станет первым шагом для размещения российских промышленных производств в Сербии. Потенциальными участниками российской промзоны могли бы стать такие российские компании как "БЛ Групп" (светотехническое оборудование), "Армастек" (композитные строительные материалы), РЖД, а также российские производители автомобильной техники",- говорится в материалах.
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Министерство промышленности и торговли РоссииАлександр ВучичДмитрий МедведевМинистерство промышленности и торговли РФСербияРоссияЭкономика
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