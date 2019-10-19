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РИА Новости

Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий

19:57 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ и кабинет министра, ответственного за инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии, договорились сотрудничать в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности.
Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев и министр без портфеля, ответственный за инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии, Ненад Попович обменялись папками в ходе церемонии в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.
Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
19:51РИА Новости
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Как отмечается в материалах к визиту Медведева в Сербию, этот документ станет первым шагом к ускорению двустороннего сотрудничества в области инноваций и цифровых технологий.
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Министерство промышленности и торговли РоссииАлександр ВучичБелград (округ)Дмитрий МедведевМинистерство промышленности и торговли РФСербияРоссияЭкономика
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