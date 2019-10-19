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РИА Новости

Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита

19:51 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
 Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали обменялись папками в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.
Как ранее сообщал журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько, в ходе визита планировалось подписать соглашение об экспортном кредите для Белграда на 172,5 миллиона евро.
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